Intervino la policía antidisturbios y expulsaron a cuatro jugadoras de Brasil en el partido contra Estados Unidos

Cuatro jugadoras y cuatro integrantes de la selección brasileña femenina fueron expulsados tras un partido amistoso contra Estados Unidos que terminó en caos y trifulca en Fortaleza.

La selección estadounidense ganó 1-0, con un autogol de Isabela Chagas en la segunda parte.

La policía antidisturbios tuvo que intervenir tras un enfrentamiento entre algunas futbolistas locales y la árbitra española Paula Ceboyada López, que dirigía el encuentro. Además, fueron expulsados el entrenador brasileño y tres miembros de su cuerpo técnico.

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El técnico brasileño Arthur Elias, ya amonestado en la primera parte por el color de su equipación, vio la segunda en el 77 por alejar el balón con el pie. López también expulsó a varios miembros de su cuerpo técnico, según «Reuters».

Bia Zanirato vio la segunda amarilla por empujar a Emily Sonet en el descuento, y poco después Tarsiani fue expulsada directamente por un codazo a Sofia Wilson.

Kerolin vio la roja por protestar tras el pitido final y Ludmila por burlarse de la árbitra.

Emma Hayes, seleccionadora de Estados Unidos, declaró: «Siento un gran respeto por Brasil, ha sido una experiencia que nunca olvidaré».

Brasil, que el sábado venció 2-1 a Estados Unidos en el primer duelo, organizará la Copa Mundial Femenina el año que viene.

La centrocampista estadounidense Lindsey Hips concluyó: «Espero que la final del Mundial no se parezca a esto».