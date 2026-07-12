¿Intervino correctamente el VAR en la tarjeta roja a Breel Embolo contra Argentina? Esto es lo que dicen las reglas

Argentina venció 3-1 a Suiza en cuartos del Mundial tras prórroga. Lo más comentado fue la roja a Breel Embolo.

A mitad del segundo tiempo, Leandro Paredes recibió primero amarilla por una supuesta falta sobre Embolo, pero el VAR llamó al árbitro para revisar la jugada.

Al revisar las imágenes, el árbitro anuló la amonestación a Paredes y mostró la amarilla a Embolo por simulación.

Tras revisar las imágenes, el árbitro anuló la amarilla a Paredes y amonestó a Embolo por simulación; como ya tenía una, fue expulsado.

La decisión provocó polémica. Murat Yakin, seleccionador suizo, la calificó de «inaceptable». «Esta norma no tiene nada que ver con el fútbol

Es sumamente doloroso que hayan intervenido innecesariamente», afirmó Yakin.

La FIFA aclaró que hubo confusión de identidades: el VAR puede corregir si el árbitro sanciona al jugador incorrecto tras una falta.

El árbitro había amonestado a Paredes por una falta que no existió; al revisar las imágenes, cambió de opinión, anuló esa amarilla y mostró la segunda a Embolo por simular.

Suiza terminó con diez y perdió 3-1 tras la prórroga. Argentina jugará contra Inglaterra en semifinales el miércoles a las 21:00.