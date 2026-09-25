En un precedente político nunca antes visto en el fútbol inglés, el primer ministro británico intervino personalmente para pronunciarse sobre el mayor caso de corrupción financiera en la historia de la Premier League, pidiendo a todos que no se precipiten a la hora de ejecutar al Manchester City.

Pocas horas después de que el diario "The Athletic" filtrara la impactante noticia, que reveló la condena del Manchester City por 114 de los 115 cargos que se le imputaron desde febrero de 2023, el primer ministro británico Andy Burnham, que asumió oficialmente el cargo el 20 de julio de 2026, salió a romper el silencio oficial.

Burnham se encuentra actualmente en Nueva York para participar en los trabajos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su primera aparición diplomática como primer ministro, después de suceder a su antecesor Keir Starmer el pasado mes de julio.

Burnham, conocido por su vínculo con el Everton, declaró, en unas declaraciones recogidas por la cadena inglesa "Manchester Evening News": "Acabo de enterarme del asunto, y creo que por el momento son solo informaciones. Pero si se confirma, me aseguraré por supuesto de consultar el informe de la comisión independiente".

Y añadió con un tono político firme: "La gente no debería precipitarse a sacar semejantes conclusiones sobre la retirada de títulos al Manchester City. Sé que este ha sido un proceso largo entre el club y la Premier League, y creo que ha sido un proceso polémico. Por eso no creo que el asunto sea tan sencillo, y no se pueden sacar conclusiones precipitadas. Creo que todos vamos a necesitar estudiar el informe de la comisión independiente con gran detalle".

El City se aferra a la confidencialidad y se prepara para apelar

Por su parte, el Manchester City se negó a confirmar el informe, y un portavoz declaró: "El proceso de la Premier League sigue en curso, con elementos importantes por completar, y está sujeto a una confidencialidad total. Por ello, la posición del Manchester City sigue siendo coherente con el comunicado del club emitido en febrero de 2023; el club se ha comprometido con el debido procedimiento legal durante ocho años".

El diario "Manchester Evening News" reveló que el club apelará el fallo en cuanto se anuncie oficialmente, y que el proceso de apelación no comenzará antes de varios meses, ya que un juez de alto nivel se encargará de revisar las conclusiones, lo que significa que el fallo definitivo aún está muy lejos.

Y a pesar de la ausencia de confirmación oficial, las posibles sanciones siguen siendo las más graves en la historia de la competición, y oscilan entre la reprimenda y las cuantiosas multas, hasta llegar a la resta de puntos o la expulsión definitiva de la Premier League, sobre todo porque el pliego de cargos incluye 54 cargos relacionados con no presentar información financiera precisa entre 2009 y 2018, y otros 14 cargos relacionados con la manipulación de los salarios de jugadores y entrenadores.











