Intervención presidencial sacude el Mundial: Trump revela detalles de su charla con Infantino

Durante el Mundial 2026, el presidente estadounidense Donald Trump contactó al titular de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle que revisara la tarjeta roja que recibió el delantero estadounidense Folarin Balogun, al considerar que la jugada no merecía la expulsión y que el equipo debía jugar las eliminatorias con su plantilla completa.

Este lunes confirmó que pidió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, revisar la tarjeta roja que recibió el delantero Folarin Balogun, pues no cree que la jugada mereciera la expulsión.

Trump declaró al periódico saudí «Al-Sharq Al-Awsat»: «Solo pedí revisar la jugada, no parecía falta».

Añadió que fue solo un contacto entre dos jugadores que corrían a toda velocidad: «He visto la jugada, no fue falta, sino un choque».

Criticó con dureza al árbitro brasileño Rafael Klaus, a quien llamó «sospechoso» y cuya decisión consideró injusta: «Creo que la decisión del árbitro fue muy mala».

Elogió la suspensión temporal de la sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la FIFA y la calificó de «decisión muy inteligente».

Añadió que no buscó influir en la independencia de la FIFA, sino solo revisar el incidente: «Lo único que pedí fue que se revisara la decisión; no les dije lo que debían hacer, ni puedo imponerles nada».

Finalmente, destacó que los mejores jugadores de Estados Unidos deban estar en los partidos clave, como el próximo duelo contra Bélgica en octavos de final, y valoró la importancia de Balagún en la alineación.