El primer tiempo del partido entre el Paris Saint-Germain y su visitante, el Barcelona, disputado la noche de este martes en la Liga de Campeones de Europa, dejó una polémica jugada arbitral.

El Barça visitó al Paris en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

En el minuto 40, cuando el Barça perdía por el gol de Désiré Doué, Pedri filtró un balón magnífico que dejó a Fermín López solo ante el guardameta del Paris, Safonov.

López intentó pasar el balón por encima del portero, pero Safonov detuvo el balón, que cayó entre el jugador del Barça y Pacho, defensa del Paris.

Durante la disputa del balón, Fermín golpeó a Pacho en la cara cuando intentaba jugar el balón con el pie, mientras que el defensa del Paris se había agachado para jugar el balón con la cabeza.

El partido se detuvo para atender a Pacho, en medio de las protestas de los jugadores del Paris por no tomarse ninguna medida contra Fermín.

Por su parte, la cuenta "Archivo VAR", especializada en jugadas arbitrales, analizó la acción.

A través de su cuenta en "X" señaló: "¿Debería haber intervenido la tecnología de video (VAR) en la acción ocurrida entre Pacho y Fermín?".

Y continuó: "La respuesta es no. El defensa es quien bajó la cabeza a la altura de la cintura, poniendo en riesgo su integridad física".

Y concluyó: "El International Football Association Board (IFAB) clasifica esta acción como juego peligroso por parte del defensa".







