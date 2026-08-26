Según un informe de Sport Bild , el nuevo técnico Matthias Jaissle ve en Woltemade una pieza importante para su equipo. Según esa información, Jaissle le habría asegurado a Woltemade que, a diferencia de su predecesor Eddie Howe, le ve claramente en sus posiciones favoritas, en el centro del ataque o como segundo punta.

Howe había utilizado en parte a Woltemade en roles más defensivos en el centro del campo, algo que, según Sport Bild, sorprendió bastante a Jaissle. Está respaldando con fuerza a su compatriota alemán y le marca una dirección clara: dejar atrás cuanto antes su temporada de estreno en Newcastle, en líneas generales bastante decepcionante, y mirar hacia adelante.

Jaissle, que llegó a Inglaterra desde el Al-Ahli de Arabia Saudí tras la sorprendente salida de Howe de Newcastle a principios de agosto, había dejado a Woltemade los 90 minutos en el banquillo en el 2-2 ante el Liverpool FC en el estreno de la Premier League el pasado fin de semana. Según Sport Bild, eso se debió sobre todo a que el internacional alemán se incorporó tarde a la pretemporada tras sus vacaciones después del Mundial y, además, tuvo que parar durante algunos días por un resfriado veraniego, por lo que quedó algo rezagado.

Lo que refuerza la estima de Jaissle por Woltemade: según Sport Bild, el nuevo entrenador de las Urracas llamó al técnico jefe del Stuttgart, Sebastian Hoeneß, que en su día trabajó con éxito con el espigado delantero en el VfB. Ambos se conocen de su etapa compartida como entrenadores de categorías inferiores en el RB Leipzig y son buenos amigos; Jaissle fue en su día asistente de Hoeneß en la cantera del club sajón.

Matthias Jaissle recabó información detallada de Sebastian Hoeneß sobre Nick Woltemade

En la conversación sobre Woltemade, Jaissle recabó toda la información importante sobre su nuevo jugador; según Sport Bild, preguntó a Hoeneß por la mejor posición para el exjugador del Stuttgart y también quiso saber qué es importante para Woltemade fuera del campo. En el VfB, este había llegado a ser internacional como parte de una doble punta o algo más retrasado por detrás, y ahora Jaissle también quiere volver a potenciarle en esos roles.

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Y como tiene tan buena consideración de Woltemade, una venta, sobre la que se ha especulado una y otra vez en las últimas semanas y meses, no parece ser actualmente un tema en Newcastle. Según Sport Bild, recientemente el Nottingham Forest, rival en la Premier League, mostró un interés concreto en Woltemade, pero Newcastle lo rechazó de inmediato.

Especulaciones sobre un regreso de Woltemade a Alemania

Tampoco para el antiguo estrella de la Bundesliga una salida tras solo un año había sido en ningún momento un tema en el actual verano; se siente a gusto en la ciudad y en el club y quiere triunfar a toda costa. Las recientes especulaciones sobre un regreso a Alemania al RB Leipzig o al Borussia Dortmund son consideradas infundadas por Sport Bild.

Woltemade había fichado por el Newcastle en 2025 procedente del VfB por la friolera de 75 millones de euros, pero en las islas no le fue bien tras un inicio prometedor. Durante un tiempo estuvo mucho sin marcar y se encontró regularmente en el banquillo, a lo que se sumaron las inusuales tareas defensivas que le asignó el exentrenador Howe. Ahora, con su sucesor Jaissle, la situación debería ir a mejor; el contrato de Woltemade con el Newcastle se extiende hasta 2031.