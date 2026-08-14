El Arsenal recibió un fuerte impulso en la carrera por fichar a Victor Osimhen, después de entrar en negociaciones directas con el Galatasaray por el delantero nigeriano.

El diario británico "Express" reveló que el nombre de Osimhen estuvo muy presente durante las conversaciones entre ambos clubes, ya que el conjunto turco mostró su interés en incorporar al dúo del Arsenal Gabriel Martinelli y Ethan Nwaneri, lo que abrió la puerta a un posible acuerdo de intercambio.

El Arsenal había situado a Osimhen entre sus antiguos objetivos para reforzar su ataque en su camino por mantener el título de la Premier League, aunque Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, sigue por delante de él en la lista de prioridades.

Osimhen se encuentra en el Galatasaray desde su llegada cedido por el Nápoles en 2024, antes de incorporarse de forma definitiva el pasado verano por 75 millones de euros, ha marcado 59 goles en 74 partidos, se coronó campeón de la liga turca en dos ocasiones y terminó la temporada pasada con 22 goles en 33 partidos.

Pese a no haber disputado ninguna experiencia previa en la Premier League, el delantero ya había expresado su sueño de jugar en Inglaterra, y dijo en 2023: "La liga inglesa es la más fuerte del mundo, y hago todo lo posible por cumplir mi sueño de jugar allí algún día".

Por su parte, el Galatasaray presentó una oferta por valor de 38 millones de libras esterlinas para incorporar a Martinelli, que marcó un solo gol en la liga durante la temporada del título del Arsenal, y al que le queda un año de contrato en medio de una fuerte competencia con el recién llegado Christos Tzolis.

En cuanto a Nwaneri, regresó de una cesión poco afortunada con el Marsella en la segunda mitad de la temporada pasada, donde se conformó con 11 partidos después de comenzar de forma prometedora con un gol en su primera aparición, pero el cambio de entrenador redujo sus oportunidades.