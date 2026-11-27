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Tras la pésima noticia de que el Inter ha perdido por lesión a Alessandro Bastoni ( LEE AQUÍ CUÁNTOS PARTIDOS SE PERDERÁ) , Cristian Chivu tiene motivos para sonreír: el entrenamiento de hoy en Appiano Gentile ha confirmado la recuperación de Piotr Zielinski.

El centrocampista polaco se había lesionado durante el parón de selecciones, en el primero de los dos partidos de Polonia, aunque después jugó el segundo. Sin embargo, a su regreso a Milán tuvo que parar por el recrudecimiento de un problema en la planta del pie que le hizo perderse los encuentros contra el Atalanta y el Stuttgart.

El exjugador del Nápoles ha vuelto hoy a entrenarse con el resto del grupo y está plenamente recuperado para el partido de mañana por la noche, sábado 28 de noviembre, en el que el Inter se enfrentará al Genoa en San Siro. Será el primero de los dos compromisos entre ambos equipos, ya que la «revancha» del duelo liguero se disputará el miércoles por la noche, también en San Siro, en los octavos de final de la Coppa Italia.

Zielinski competirá por el puesto de mediocentro por delante de la defensa, donde Petar Sucic ha jugado los dos últimos partidos, también debido a la lesión de Hakan Calhanoglu. Aleksandar Stankovic es otra posible alternativa, aunque el polaco disputará algunos minutos en cualquier caso.

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Con Bastoni ausente en defensa, Bonny tampoco se recupera para el ataque, además del ya mencionado Calhanoglu. Chivu debería volver a colocar a Carlos Augusto como central en la defensa de tres, con Dimarco en la banda del centro del campo. Spence debería volver a dar minutos a Diouf en la banda y Lautaro sustituirá a Thuram desde el inicio, lo que permitirá a este descansar al menos durante los primeros 60/65 minutos.