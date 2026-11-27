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El Inter disfruta de Marcus Thuram, pero empieza a preguntarse por el futuro del delantero francés. Es el jugador del Inter con mejor rendimiento ofensivo en el año natural: en lo que va de 2026 ha participado en 23 goles en la Serie A, con 15 tantos y 8 asistencias, y ha superado su récord personal de 22, establecido en 2024. Donyell Malen es el único que mejora sus cifras: el neerlandés de la Roma suma 31 entre goles (26) y asistencias (5).

Nacido en 1997, Tikus llegó libre del Borussia Mönchengladbach tras imponerse al Milan en un duelo por su fichaje en el verano de 2023. Desde entonces ha disputado 156 partidos con el Inter, en los que ha marcado 57 goles y repartido 37 asistencias, y ha ganado dos títulos de la Serie A, una Copa Italia y una Supercopa de Italia.

Esta temporada, Thuram también ha conseguido que no se notase la ausencia del capitán Lautaro Martínez, que acaba de volver a estar a disposición del entrenador Cristian Chivu tras un mes de baja por una lesión muscular.

Ahora la Thu-La puede volver a formar pareja el sábado por la noche en San Siro ante el Genoa, con el francés por delante de Pio Esposito en la pugna por ser titular.

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La relación entre Thuram y el Inter sigue viento en popa, pero debe superar un obstáculo: la negociación para renovar su contrato, que vence en junio de 2028.

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El pasado mayo, antes de la final de la Copa Italia que después ganó ante la Lazio, el propio Tikus declaró: «No tengo un contrato tan largo como el de Lautaro (hasta 2029, n. de la r.), pero por ahora estoy muy bien aquí».

Ambas partes quieren continuar juntas, pero tienen que llegar a un acuerdo sobre las cifras. Con un sueldo de 6 millones de euros netos al año, Tikus es el cuarto jugador mejor pagado del Inter, por detrás de Lautaro (9 millones), Barella y Calhanoglu (6,5 millones).

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Queda por ver si el entorno del jugador está dispuesto a aceptar una parte fija más baja y la inclusión de varias primas ligadas a su rendimiento individual y a los resultados del equipo, tal y como ha exigido la propiedad de Oaktree a los dirigentes del Inter.

Estos también negocian en términos similares con otros jugadores. Después de asegurar la continuidad de Carlos Augusto, la primera cuestión por resolver es la de Calhanoglu, cuyo contrato vence al término de esta temporada. Después llegará el turno de quienes tienen contrato hasta junio de 2028, como Dimarco (ya se ha ejercido la opción para ampliarlo un año), Bastoni y el propio Thuram.

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La sensación es que, si llegan ofertas a la altura, uno de estos dos últimos podría salir en el próximo mercado de verano. No es casualidad que el Inter siga a jugadores más jóvenes para sus posiciones, como el danés Provstgaard, de la Lazio, y el alemán Jeltsch, del Stuttgart, en defensa; y el portugués Varela, del Monza, y el senegalés Mendy, del Cagliari, en ataque.