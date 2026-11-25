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Jurgen Klinsmann está de comparaciones.

El exdelantero alemán, que jugó en el Inter y el Stuttgart, rivales en la Champions League en San Siro, declaró en una entrevista a La Gazzetta dello Sport: «Ahora mismo Pio Esposito va un paso por delante de Nicolò Tresoldi, que también tiene un talento enorme. En los próximos meses veremos si puede dar el salto, pero creo que sí. Sería importantísimo contar con él para cualquiera de las dos selecciones, Italia y Alemania, pero esas decisiones se toman con el corazón, son personales y hay que respetarlas».

«Me encanta Pio Esposito, es un espectáculo. A mí me recuerda a Aldo Serena: siempre está en el lugar adecuado, es fuerte e inteligente a la hora de proteger el balón y marcar. Yo sabía detectar mejor los espacios, corría mucho, podía ir por la izquierda o por la derecha: me parezco un poco más a Thuram, vamos».

«Chivu tiene tres pesos pesados en ataque: además de Pio, Thuram ha recuperado su ritmo y, poco a poco, tras la lesión, Lautaro volverá al nivel que conocemos. Estamos en noviembre y este equipo tiene que seguir en la pelea en primavera, cuando todo va a doscientos por hora».

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«Mientras sigas en todas las competiciones, sobre todo en la Champions, está bien tener tres jugadores excepcionales y rotar un poco: con tantos partidos, no puedes insistir siempre en una sola pareja titular. Pero si quedas eliminado, corres cierto riesgo de que se resienta el espíritu de grupo, porque los tres son ambiciosos, con razón, y querrían jugar siempre. ¿Y a quién dejas fuera? Marcus tiene características únicas, Lautaro es la cara del Inter y Pio hace feliz a Italia».

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«Fuhrich me recuerda un poco a mi gran amigo Alessandro Bianchi: nunca sabes hacia dónde va a salir, siempre puede crear peligro y dar muchas asistencias».

«En el Stuttgart me convertí en un futbolista de verdad y mi última imagen allí es la final de la Copa de la UEFA que perdimos contra el Napoli en 1989: podríamos haber ganado, pero la diferencia era Diego Armando Maradona. Todavía recuerdo cómo daba toques al balón durante el calentamiento, nos dejó deslumbrados».