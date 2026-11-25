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El organizador del juego también lanza los penaltis. Sin los lesionados Hakan Calhanoglu y Piotr Zielinski, el domingo por la noche en Bérgamo ante el Atalanta, el entrenador del Inter, Cristian Chivu, eligió a Petar Sucic para sustituir al turco también desde el punto de penalti. Marcó el 2-4 provisional antes de que el equipo encajara la remontada hasta el empate.

La misma elección debería repetirse esta noche en San Siro, donde el Stuttgart visita al Inter en la quinta jornada de la fase liga de la Champions League. El croata es favorito frente a Stankovic para jugar por delante de la defensa, acompañado por Barella y Mkhitaryan, que a su vez parte con ventaja sobre Curtis Jones.

Spence podría volver a ser elegido por delante de Diouf, mientras que el otro inglés, Stones, comenzaría en el banquillo. Probablemente junto a Lautaro y los jóvenes Bovo y Lavelli, que por tanto no podrán disputar esta tarde el partido aplazado de Serie C del Inter Sub-23 en el campo del Audace Cerignola.

Sin Bonny tampoco, el campeón de Italia llega a este encuentro con 6 puntos en la clasificación, fruto de sus dos últimas victorias ante Shakhtar y Feyenoord tras las derrotas frente a Real Madrid y Brujas, uno menos que el conjunto alemán, que suma 7 y tiene la duda de Angelo Stiller. En defensa juega Jeltsch, nacido en 2006, a quien se ha relacionado con el Inter en el mercado de fichajes.

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Arbitrará el francés François Letexier, asistido por sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni, con Romain Lissorgue como cuarto árbitro y los neerlandeses Dennis Higler y Pol van Boekel en el VAR.

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POSIBLES ALINEACIONES

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. (Suplentes: Provedel, Di Gennaro, Pavard, Stones, Carlos Augusto, Diouf, Jones, Stankovic, Bovo, Luis Henrique, Lautaro, Lavelli). Entrenador: Chivu.

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STUTTGART (3-4-1-2): Seimen; Jeltsch, Chabot, Hendriks; Leweling, Stiller, Promer, Mittelstadt; Fuhrich; Undav, Demirovic. (Suplentes: Bredlow, Funk, Al-Dakhil, Jaqeuz, Spalt, Karazor, Malanga, Pejcinovic, Nartey, Tomas, Assignon, El Khannouss). Entrenador: Hoeness.