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El Inter es soberbio, para bien y para mal. El equipo de Chivu reincide en el primero de los pecados capitales: la soberbia, que le cuesta 2 puntos desperdiciados en el campo del Atalanta. Allí, los campeones de Italia se ponen con 2 goles de ventaja hasta en 3 ocasiones: primero con el 0-2 en el 32', después con el 1-3 en el 52' y de nuevo con el 2-4 en el 75'. Pero, increíblemente, consiguen dejarse remontar hasta el empate 4-4 por un equipo, el de Sarri, con problemas en defensa y que se mostró claramente inferior durante todo el encuentro.

Sin embargo, para quien no haya visto el partido, hay un dato que parecería indicar lo contrario: el de los tiros a puerta (10 a 6 para el Atalanta), con Martinez realizando el triple de paradas que Sportiello (6 a 2).

Las razones no son tan difíciles de explicar: el Inter paga muy cara su habitual suficiencia en ambas fases del juego. En ataque desperdicia varias ocasiones potenciales buscando adornos innecesarios, como si siempre quisiera entrar con el balón en la portería, mientras que en defensa concede demasiado.

Los números no mienten: el Inter ha encajado 17 goles en la Serie A, casi el doble que la Lazio (9), y tiene una diferencia de goles de +15, inferior tanto a la de la Lazio (+19) como a la de la Roma (+25), que lo preceden en la clasificación con 3 y 1 punto más, respectivamente.

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Premiado con el Banquillo de Oro, Chivu habla de gestionar el partido. Eso es, en efecto, lo que intentó hacer con las sustituciones de Dimarco y de los tres centrocampistas titulares: Barella y Mkhitaryan, después del cambio obligado de Calhanoglu. Para el organizador turco se trata de su decimotercera lesión muscular en las últimas 3 temporadas, un dato que conviene tener en cuenta en las negociaciones para renovar su contrato, que vence en junio. Con Zielinski renqueante por un problema en el pie sufrido con su selección, será interesante ver quién juega por delante de la defensa el miércoles por la noche en San Siro ante los alemanes del Stuttgart, en la quinta jornada de la fase liga de la Champions League.

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En cuanto a las protestas por la expulsión no señalada a Zappacosta en la jugada del penalti que Sucic transformó con un saltito al estilo Jorginho y por el penalti señalado contra Bastoni que convirtió Kessié, en cualquier caso, si el Inter no ganó, no fue por culpa del árbitro. Aunque, con los papeles invertidos, se habría desatado una oleada de polémicas. Si hubiera que hacerle un reproche a Maresca, quizá pitó demasiado: así los futbolistas acaban cayendo al suelo al mínimo contacto; de lo contrario, seguirían en pie y el juego saldría ganando.

Volviendo al pecado capital de la soberbia, una primera explicación está en el escudo de campeón que luce en el pecho, un título que ningún equipo ha logrado defender desde 2020, cuando la Juventus revalidó el campeonato italiano con el propio Sarri en el banquillo.

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Tampoco hay que pasar por alto la presunción (o al menos esa es la impresión que da) de quien llega de una liga de mayor nivel como la Premier League. En ese sentido, en Sky Sport, el «Tío» Bergomi señala a Spence por la jugada en la que regala el córner del que nace el siguiente saque de esquina, que da lugar al gol del 2-3 de De Ketelaere. En Dazn el excentrocampista suizo Behrami fue, con razón, muy duro tanto con el propio lateral inglés ex del Genoa antes del partido («Parecía recién llegado de La La Land o de Hollywood, se cree una estrella, pero aquí es un jugador de reparto») como, después del encuentro, con su compatriota Akanji: «El problema es que arrastra esta actitud desde el Manchester City de Guardiola, un equipo dominante que defendía mediante la posesión, pero el Inter es otra historia. Siempre ha tenido esa actitud también en la selección, donde nunca es líder ni lo será jamás por carácter. Se nota incluso en lo que dijo tras la victoria contra el Como, cuando afirmó que no ve nada fenomenal en el equipo de Fabregas: ¿eres el Inter y te comparas con el Como? Son dos trayectorias completamente distintas. Luego también se ve en el campo: entras para dar solidez a la defensa, pero te cuesta y pierdes las marcas. Con las cualidades que tiene, no entiendo hasta dónde quiere llegar como futbolista».

Chivu ya había detectado el problema mental al principio de la temporada, había lanzado un mensaje claro a sus jugadores («Hay que partir de nuevo de la victoria contra el Como; después de tantas remontadas nuestras tras ir perdiendo por 2 goles, también nos tocará sufrir una») y lo reiteró desde el banquillo durante la visita a Bérgamo («¡No juguemos con fuego!»), pero, evidentemente, aún no lo ha resuelto. Hay que encontrar una solución; de lo contrario, además de puntos en la clasificación, el Inter corre el riesgo de tirar también el Scudetto. Más aún porque la Lazio de Gattuso y la Roma de Gasperini están haciendo del aspecto mental uno de sus puntos fuertes.

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No faltan ejemplos positivos que seguir entre quienes han llegado a la Serie A desde la Premier League con la actitud adecuada: del centrocampista escocés McTominay, del Napoli, al delantero neerlandés Malen, de la Roma. Además, el Inter ya tiene un antídoto en casa: junto al capitán Lautaro, recién recuperado de su lesión, está Pio Esposito. Ni siquiera hace falta explicar por qué: basta con escucharlo hablar y verlo jugar. Perfil bajo y alto rendimiento o, para quienes hablan inglés, low profile and high performance. Para comprobarlo, ahí están los 8 goles marcados en sus últimas 5 apariciones entre el Inter y la selección italiana.