Inter, quién es Stefan Capin: el primer fichaje de Baccin para enero

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Primer fichaje, aunque sea una apuesta de futuro, del nuevo director deportivo del Inter, Dario Baccin, que ha cerrado la llegada del talento Stefan Capin para enero.

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La estrategia del Inter es clara: siempre que sea posible, intentará invertir para asegurarse a los mejores talentos del mercado. Una de las primeras decisiones de la nueva etapa tras Piero Ausilio, con Dario Baccin (que era su segundo) al mando, irá precisamente en esa dirección.

El Inter lleva tiempo siguiendo al talento nacido en 2011 Stefan Capin, nacido en Belgrado pero de nacionalidad eslovena. Todavía no ha cumplido 16 años y, por eso, aún no puede incorporarse oficialmente al Inter, pero el acuerdo podrá concretarse una vez pasado su cumpleaños.

SE ESTÁ ENTRENANDO EN MILÁN: Actualmente sin equipo tras su paso por las categorías inferiores del Partizan de Belgrado primero y del Estrella Roja después, se ha puesto en el mercado y estos días ha realizado una prueba no oficial con el equipo sub-17 del Inter en un partido de entrenamiento ante la Giana Erminio. Según informa FcInter1908, el jugador debería permanecer en Milán hasta el breve parón invernal y regresar después del 13 de enero, día en que cumplirá 16 años y en que se solicitará la autorización de la UEFA para su traslado a Italia (necesaria por tratarse de un menor de edad).

QUIÉN ES CAPIN: Mediapunta nacido en 2011, en la última temporada destacó con la camiseta del Vozdovac tras pasar primero por el Partizan y luego por el Estrella Roja. Es un futbolista creativo, con gran visión de juego y habilidad en el uno contra uno en espacios reducidos. Tiene ya un físico desarrollado para su edad y también ha debutado con la selección sub-16 de Eslovenia. Las dos opciones de futuro sobre las que se trabajará son mantenerlo en su posición o adaptarlo y convertirlo en un centrocampista con llegada al estilo de Milinkovic-Savic, pero con más calidad técnica y menos potencia.

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FIORENTINA Y AJAX, SUPERADOS: El Inter no era el único interesado en el joven talento esloveno y se adelantó a una nutrida competencia. Ojeadores de media Europa estaban muy pendientes de él, pero los clubes mejor situados para ficharlo eran la Fiorentina y el Ajax, que, por ahora, se han quedado sin él.