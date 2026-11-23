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Y van 20, Hakan Calhanoglu, tocado y hundido. No es una partida de hundir la flota, sino el recuento de las lesiones musculares sufridas por el mediocentro turco desde que llegó a Italia hace casi 10 años, en el verano de 2017.

Tras las tres lesiones sufridas en sus cuatro temporadas en el Milan, la que sufrió el domingo por la noche en el campo del Atalanta es la lesión muscular número 17 con el Inter, con un total de 200 días de baja y 39 partidos perdidos con el equipo.

La situación se agrava con el paso del tiempo: se trata ya de la segunda lesión tras las molestias en el aductor del pasado septiembre, después de sufrir cinco por temporada en las dos últimas campañas.

El parte médico se actualizará en las próximas horas, cuando Calhanoglu se someta a las pruebas pertinentes para determinar el alcance exacto de la lesión (se sospecha de un nuevo problema en el mismo flexor del muslo) y los plazos de recuperación.

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En cualquier caso, el futbolista nacido en Alemania en 1994 no estará disponible para el próximo partido de la Champions League en San Siro ante el Stuttgart alemán, previsto para el miércoles por la noche. El entrenador del Inter, Cristian Chivu, espera recuperar al polaco Piotr Zielinski. En el otro equipo tampoco estará un centrocampista importante como Angelo Stiller.

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Mientras tanto, la UEFA ha designado al árbitro francés François Letexier, asistido por sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni, con Romain Lissorgue como cuarto árbitro y los neerlandeses Dennis Higler y Pol van Boekel en el VAR.

Volviendo a Calhanoglu, sus lesiones cada vez más frecuentes acaban influyendo inevitablemente en las negociaciones para renovar su contrato, que vence al término de esta temporada, el próximo junio de 2027.

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Durante el parón liguero por los compromisos de las selecciones, los directivos del Inter se reunieron con el agente del futbolista turco y le ofrecieron un contrato de dos años, hasta 2029, por una cantidad inferior a los 6,5 millones de euros netos por temporada que cobra actualmente. La cantidad fija podría, sin embargo, rozar los 6 millones gracias a la inclusión de varios bonus ligados a su rendimiento individual y a los resultados del equipo. Ahora ambas partes se tomarán un tiempo para reflexionar antes de volver a reunirse y tomar una decisión definitiva, en un sentido u otro, en los primeros meses de 2027.

De fondo, más que los rumores no confirmados sobre el interés de Juventus y Como, están los cantos de sirena de Turquía, con Galatasaray y Fenerbahce dispuestos a enfrentarse en un derbi del mercado de fichajes para intentar repatriar a Calhanoglu como agente libre si abandona el Inter.