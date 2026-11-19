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Primera propuesta del Inter al centrocampista turco, con un contrato que se extendería hasta 2029.

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Primer movimiento. El Inter ha presentado una oferta de renovación a Hakan Calhanoglu, cuyo contrato vence el próximo verano. Ahora el club espera la respuesta de Gordon Stipic, agente del centrocampista turco. Así han comenzado las negociaciones para prolongar el vínculo del exjugador del Milan.

LA PROPUESTA - Según informa FC Inter 1908, la principal novedad reside en la estructura de la oferta del Inter: la propuesta contempla un salario ligeramente inferior al que percibe actualmente, pero con una fórmula económica completamente reformulada. El club ha incluido varios bonus que permitirían a Calhanoglu rozar los 6 millones de euros por temporada"

A LA ESPERA DE UNA RESPUESTA - Ahora le toca al jugador. El Inter confía en las ganas del turco de continuar su carrera en el Inter, pero también está dispuesto a estudiar una posible contrapropuesta. Gordon Stipic, añade FCInter1908, se ha tomado un tiempo para analizar detenidamente tanto las cifras como la nueva fórmula propuesta. El diálogo entre las partes continuará y se prevén nuevos contactos en los próximos días. En cuanto a la duración, se trataría de una propuesta de dos años con la posibilidad de incluir entre las cláusulas una opción para un tercero.