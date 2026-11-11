Inter: los plazos de recuperación de todos los lesionados y cuándo volverán a jugar

En el Inter, el inicio del parón está marcado por una palabra: «enfermería». Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Ange-Yoan Bonny, John Stones, Curtis Jones y Aleksandar Stanković. Cristian Chivu sigue de cerca tanto a quienes se recuperan de lesiones anteriores, como Lautaro, Stones y Jones, como a quienes acaban de lesionarse, como Thuram, Bonny y Stankovic.

LAUTARO

En cuanto a Lautaro Martinez, ausente desde el 13 de octubre, la noche de la derrota en casa ante el Club Brujas, su recuperación de las molestias en los flexores del muslo izquierdo está casi completada. Es posible que Chivu convoque al número 10 para el primer partido tras el parón, el 22 de noviembre contra el Atalanta.

THURAM

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Thuram sufrió molestias en el bíceps femoral derecho durante el partido ganado el domingo contra el Como, un problema que le ha obligado a perderse los próximos encuentros con su selección, incluido el del jueves contra Italia en el Meazza. Es difícil que el francés se recupere para el 22 de noviembre, y también para el 25, cuando el Inter se medirá al Stuttgart en la Champions League: una posibilidad más realista es que vuelva a estar entre los convocados para el partido del 28 de noviembre contra el Genoa.

BONNY

Más largo será, en cambio, el plazo de recuperación de Bonny, que sufrió una lesión en el flexor del muslo derecho. Para el francés, que se lesionó en los últimos minutos del Inter-Como, se habla de un mes de baja, con el regreso previsto para el Inter-Torino del 13 de diciembre o el Lecce-Inter del 18 de diciembre.

STANKOVIC

También pasará bastante tiempo antes de que Stankovic vuelva a estar disponible, tras sufrir una lesión muscular durante el entrenamiento del lunes con la selección serbia. El centrocampista estará de baja alrededor de un mes, por lo que su regreso también apunta al Inter-Torino del 13 de diciembre o al Lecce-Inter del 18 de diciembre.

STONES Y JONES

Por último, en cuanto a los dos ingleses, Stones debería volver a estar disponible justo después del parón, el 22 de noviembre. Lo mismo cabe decir de Jones, que ya se ha recuperado casi por completo de las secuelas de las molestias miofasciales en los aductores del muslo derecho que el Inter comunicó el 8 de octubre.