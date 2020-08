Inter llamó a Felicevich y va por Arturo Vidal con la "estrategia Alexis"

El Rey chileno está dispuesto a cambiar Barcelona por Milán y las condiciones que propone el Nerazzurri están sobre la mesa dirigencial blaugrana.

Arturo Vidal, mediocampista que el puso en el mercado de fichajes luego de que Ronald Koeman desestimara de contar con su fútbol para la temporada 2020-2021, tuvo su primer llamado oficial con el Inter luego de que este miércoles la dirigencia del Nerazzurri se contactase con Fernando Felicevich como se enteró Goal.

¿Cómo son los números de Vidal en el Barça?

Pese a ganarse el puesto en el cierre de campaña, el holandés no se mostró convencido y lo puso en la lista negra con el argumento de que buscarán más intensidad de cara al siguiente curso, para el que los atletas deben presentarse a entrenar el lunes 31 de agosto, Vidal incluido por su contrario vigente hasta mediados de 2022. "Cuando acorralas a un tigre él no se rinde, él pelea", fue la respuesta en redes del ex . Y desde la respuesta fue casi inmediata.

En Milán apuntan a replicar la estrategia que les permitió fichar a Alexis Sánchez desde . El interés de Antonio Conte en su dirigido en Juventus se intensificó tras el rechazo de Koeman y tras reunirse con la directiva Goal supo que se produjo el llamado a Felicevich con la intención de que Barcelona les ceda el jugador para después quedárselo definitivamente y que este está dispuesto a partir de vuelta a la . En su momento, Inter pagó casi cinco millones de libras de las 21 anuales que Sánchez ganaba en el United y, al final del año de préstamo, se quedó con el pase del delantero: la diferencia en este nuevo negocio es que el King quedará libre cuando acabase el proyectado préstamo.

El vicecampeón de la , que contó con el tocopillano en la gran definición ante el , espera que el empresario pueda hacer ceder a la junta directiva culé, que dejará partir a Vidal pero espera una compensación satisfactoria a nivel económico, o el financiamiento de parte de su salario de poco menos de 9 millones de euros al año. ¿Jugarán juntos los dos mejores chilenos del siglo 21?