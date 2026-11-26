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Tres de tres del Inter en la Champions League. Tras vencer al Shakhtar (1-0) y al Feyenoord (3-0), gracias a los goles de Sucic de penalti y Lautaro, el campeón de Italia suma su tercera victoria consecutiva ante el Stuttgart, de nuevo sin encajar ningún gol (2-0).

Así endereza una jornada que había empezado mal con las derrotas por 3-0 del sub-23 en el campo del Audace Cerignola, en la Serie C, y del equipo juvenil en casa ante los alemanes, en la Youth League.

Hasta ahora, en la máxima competición europea, nadie ha dejado más veces su portería a cero que el Inter: tres, las mismas que el Bodo/Glimt. Caprichos del destino, son precisamente los noruegos que eliminaron al equipo de Chivu el pasado febrero en los playoffs.

Esta temporada, el punto de inflexión fuera de Italia llegó tras las dos primeras derrotas ante el Real Madrid y el Brujas. En particular, el 3-4 ante Sommer y Tresoldi en San Siro cambió de hecho la actitud táctica y mental del Inter en Europa. La nueva consigna es: «¡Lo primero es no encajar!».

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Todo lo contrario que en la Serie A, donde el campeón de Italia ha encajado nada menos que 17 goles en 12 jornadas. En el 4-4 del pasado domingo en Bérgamo ante el Atalanta, su punto débil habían sido los centros, neutralizados esta vez pese a los 33 envíos que intentó el Stuttgart.

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En la segunda jornada de la Champions, la defensa del Inter era una de las peores. Ahora, en cambio, solo Arsenal (4), Atlético de Madrid y Shakhtar Donetsk (5) han encajado menos goles que el campeón de Italia: seis, los mismos que Betis, Como, Sporting de Lisboa, Stuttgart y Borussia Dortmund.

Este último equipo, líder de la Bundesliga, será el próximo rival del Inter en la Champions, en Alemania. Después, en enero, recibirá al Liverpool y visitará al Slovan Bratislava, colista con cero puntos. Le basta otro punto para acceder a los playoffs; para entrar entre los ocho primeros y clasificarse directamente para octavos de final necesita siete.

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La única nota negativa de la noche fue otra lesión muscular, esta vez de Bastoni. Por suerte, en su posición Chivu puede contar con Carlos Augusto, que tiene prácticamente cerrado un nuevo contrato y protagonizó una gran acción defensiva en la segunda parte, al igual que Akanji después de ver la amarilla.

En el otro bando, el joven defensa alemán relacionado con el Inter en el mercado, Finn Jeltsch (nacido en 2006), pierde el duelo con Pio Esposito (nacido en 2005). El delantero centro italiano no marca esta vez, pero confirma que sigue creciendo, también en el aspecto técnico. Buena prueba de ello es el pase en profundidad, medido al milímetro, con el que lanza a Thuram al espacio en la primera parte y, tras el descanso, el amago en el centro de Dimarco que deja a Lautaro el balón para marcar el segundo: dos jugadas dignas del ganador del último Balón de Oro, el internacional inglés Harry Kane, del Bayern de Múnich.

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Augusto y Pio son también los nombres de dos emperadores de Roma. Y, hablando de la capital, la Lazio de Frattesi es líder y la jornada copera del miércoles lanza otro mensaje alto y claro: la Roma, que después de asustar al Real Madrid y al Manchester United empata 2-2 en casa del Paris Saint-Germain, campeón de Europa, da cada vez más miedo en la lucha por el título de la Serie A. Gasperini confirma que es un rival muy serio al que no hay que subestimar en absoluto: también lo dice Luis Enrique.

Para terminar, otros dos ex de la Roma. Daniele De Rossi se prepara para enfrentarse dos veces al Inter en San Siro: primero el sábado en la Serie A y después el martes en la Coppa Italia.

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El entrenador del último título de liga de la Roma, en 2001, Fabio Capello, elogia efusivamente a Gasperini, dice que es difícil hacerle preguntas a Chivu porque él mismo ya lo cuenta todo, compara a Pio Esposito con Oliver Bierhoff y critica a Lautaro por calentar antes del partido vestido de forma distinta a sus compañeros, con una capucha para protegerse de la lluvia (LEE AQUÍ).

Como enseña el cantautor romano Francesco De Gregori: «No se juzga a un jugador por esos detalles: a un jugador se le reconoce por su valentía, su altruismo y su imaginación».

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Si el único reproche se refiere a su ropa, significa que Lautaro es ejemplar en todo lo demás. Así, la crítica verbal de Capello, carente de fundamento, acaba convirtiéndose en un gran elogio.

Hoy es el Día de Acción de Gracias y toda la afición del Inter da gracias al cielo por poder aplaudir al delantero argentino como su capitán y a Barella como su segundo, autor de otra actuación en la que volvió a jugar para el equipo.