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El futuro de Alessandro Bastoni sigue dando que hablar en el Inter, mientras los rumores sobre una posible salida cobran cada vez más fuerza.

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Los dos partidos disputados con la Italia de Roberto Mancini han devuelto al Inter a un Alessandro Bastoni con luces y sombras: por un lado, la actuación muy positiva ante Francia, en la que mostró al mundo posibilidades de utilizarlo hasta ahora inimaginables; por otro, una actuación increíblemente negativa en la dura derrota ante Bélgica.



Sin duda, el defensa italiano sigue siendo «una figura que divide opiniones» entre las aficiones italianas, pero no ocurre lo mismo entre los ojeadores y directores deportivos de muchos clubes europeos, que siguen atentos a él.



El Barcelona lleva tiempo trabajando para arrebatárselo al Inter, quizá a precio de saldo, pero, según informa TeamTalk en Inglaterra, durante este parón de selecciones otro gran club ha entrado con fuerza en la puja por el central de Italia: el Chelsea.

LOS PLANES DEL INTER Y UN CONTRATO POR RENOVAR: Hay que decirlo y subrayarlo: Bastoni sigue sin estar en venta para el Inter. El central nacido en 1999 está considerado uno de los pilares más importantes del proyecto encomendado a Cristian Chivu y, en todo caso, la experiencia como central en una defensa de cuatro con Mancini en la selección puede verse como una importante posibilidad de evolución para las futuras decisiones tácticas del club.

Eso sí, en los planes del club no se puede pasar por alto su situación contractual: su acuerdo vence el próximo 30 de junio de 2028 y, por tanto, durante el próximo verano entrará en su último año de contrato. La idea es intentar sentarse a negociar tarde o temprano, pero, con 5,5 millones de euros anuales más bonus ya en la actualidad, el del central es uno de los contratos considerados más importantes de la actual masa salarial y no se contempla aumentarlo.

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EL BARCELONA LLEVA TIEMPO INTENTÁNDOLO: Un acuerdo al alza, como el que ya plantean los agentes de Bastoni, resulta hoy más difícil que nunca de imaginar y, por ello, han empezado a analizar lo que el mercado puede o podría ofrecer. Y ahí vuelve a aparecer el Barcelona, donde Deco es uno de los mayores admiradores del exjugador del Atalanta y ya viajó varias veces a Italia hace un año para reunirse con el futbolista y su entorno. En verano no se llegó a nada: la oferta era demasiado baja frente a los al menos 70 millones que pedía el Inter para dejarlo salir. Pero, de cara a los próximos mercados de fichajes, el Barcelona espera que la situación contractual lleve al Inter a rebajar sus pretensiones.

EL CHELSEA, EN PRIMERA FILA: Hacer descuentos, evidentemente, no es una estrategia que se esté planteando el Inter. Al contrario: si finalmente hay una salida, algo que no está decidido, sería preferiblemente mediante una puja internacional. Ahí entra en juego el Chelsea, que, según TeamTalk, ya ha tanteado con los agentes del central zurdo la posibilidad de un traspaso a la Premier League. Representantes del club estuvieron en San Siro para el Italia-Francia y los dirigentes del Chelsea quedaron impresionados por el impacto de Bastoni también en una defensa de cuatro. De ahí a presentar una oferta queda, obviamente, mucho camino, pero el mercado en torno al jugador nacido en 1999 empieza a moverse de forma concreta. ¿Y qué hará el Inter?