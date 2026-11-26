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¿Cómo será el Inter de 2027/2028? Sobre el campo y en el banquillo, las líneas maestras seguramente seguirán siendo las mismas, pero ya se ha adelantado cómo será la primera equipación del primer equipo para la próxima temporada.

La conocida web Footyheadlines, especializada en filtraciones y adelantos de las equipaciones de los clubes más importantes del mundo, reveló primero el concepto en el que trabajaban el Inter y Nike para la nueva primera equipación. Ahora ha desvelado que el club pidió convertir aquella idea en realidad y ha elaborado unos renders específicos que se adelantan a las filtraciones oficiales.

La parte delantera de la nueva camiseta tendrá cinco franjas verticales negras y azules de anchura uniforme (este año eran siete), con una peculiar textura de «escamas» que «imita» un degradado del negro al azul de aspecto serpentino.

Cambia el color del escudo, del logotipo del patrocinador técnico (el Swoosh de Nike) y del patrocinador de la camiseta (betsson.sport): del amarillo anaranjado de esta temporada pasan al blanco.

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Un detalle del escudo y los laterales es la incorporación del amarillo: aparece en las dos estrellas del escudo y, en los laterales y los hombros, en una fina línea que dibuja una especie de arco estilizador. También desaparece el cuello tipo polo y vuelve el cuello «normal», con un fino bordado negro sobre negro.

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El pantalón y las medias también serán completamente negros, con el número de la camiseta y el Swoosh en blanco, y el escudo del club en azul y blanco con las estrellas amarillas. A quienes les gusten los guiños al pasado, la camiseta les puede recordar a las de las temporadas 2001-2002 y 2002-2003: la primera tenía una franja amarilla que enmarcaba la parte delantera de la equipación y la segunda, una fina línea amarilla que dividía la espalda hasta llegar a los laterales.