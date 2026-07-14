Tras quedarse sin Khalaili —sin aptitud médica, según Marotta— y con el “no” del Atalanta por Palestra, el Inter sigue buscando un refuerzo para la banda derecha. Según Sisal, como ya ocurrió con el fichaje de Zaniolo por el Chelsea, los campeones de Italia podrían volver a mirar a la Roma: Kayode lidera la lista con una cuota de 4,50. En la Serie A destaca Norton-Cuffy, cuyo adiós al Génova se paga a 1,45 con Goldbet, lo que podría abrir la puerta a un movimiento del Inter.





En la Serie A, el Inter sigue interesado en Wesley, aunque la Roma no quiere desprenderse de él; su cuota es de 12,00. También se valora un fichaje extranjero con experiencia y coste moderado: Carvajal, libre tras ganar todo con el Real Madrid y con 34 años, aparece como opción a 4,50.