Inter declara la guerra a las palabras de Rueda: "Inaceptables, ofensivas e inexactas"

Las molestias físicas de Alexis Sánchez armaron una verdadera 'guerra' entre Reinaldo Rueda y el . En la previa del - Perú, el colombiano le mandó a decir a los interistas que "esto ya no es la colonia", que "ojalá lo hubieran evaluado y cuidado como los cuidamos nosotros" y que "ojalá nuestros colegas europeos respetaran más a nuestros cuerpos médicos", y el Nerazzurri respondió con fuerza en un comunicado publicado en la noche italiana dirigido directamente hacia su persona. El conflicto, claro está, está lejos de terminar en medio de la fecha FIFA de las Eliminatorias.

El texto completo, publicado en el sitio web oficial:

El FC Internazionale Milano considera inaceptables, ofensivas e inexactas las recientes declaraciones de Reinaldo Rueda, el entrenador en jefe de la Selección Nacional de Chile.

El Club siempre ha prestado la máxima colaboración y excelentes relaciones con todos los staffs de las selecciones nacionales.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world