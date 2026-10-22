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Serie A
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Giuseppe Meazza
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Inter de Milán-Fiorentina, previa de la Serie A: El Inter pone en juego su récord en San Siro ante una Fiorentina resistente

Inter Milán vs Fiorentina
Serie A
Inter Milán
Fiorentina

Tras una trabajada victoria europea por 1-0 ante el Shakhtar Donetsk, el Inter de Cristian Chivu vuelve a la Serie A en San Siro con la intención de dar continuidad a su triunfo liguero por 3-1 ante el Bolonia, conseguido tras remontar, y de defender su feudo frente a la Fiorentina.

Inter vs ACF Fiorentina: datos del partido

crest
Serie A - Jornada 8
Giuseppe Meazza

El Inter de Milán recibe al ACF Fiorentina el domingo 25 de octubre de 2026 a las 19:45 GMT (15:45 EST / 20:45 BST / 21:45 SAST), en la octava jornada de la Serie A, en el estadio de San Siro.

El desgaste europeo se cruza con un gran duelo de Serie A el domingo por la noche

El Inter de Milán vuelve a San Siro para un destacado duelo dominical tras encadenar dos victorias en dos competiciones. Después de remontar ante el Bologna para imponerse por 3-1 en la Serie A, el equipo de Cristian Chivu logró el miércoles por la noche un ajustado y crucial triunfo por 1-0 frente al Shakhtar Donetsk en la Champions League, gracias a un gol de Carlos Augusto en la segunda parte. Gestionar el cansancio de la plantilla tras aquel intenso final europeo con diez jugadores es ahora la prioridad, mientras el Fiorentina de Paolo Vanoli llega más descansado a Lombardía en busca de una victoria a domicilio de peso.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

Duelo clave: Marcus Thuram vs Lucas Martínez Quarta

Motor ofensivo en forma: Marcus Thuram sigue siendo una pieza fundamental del ataque del Inter por su explosiva verticalidad: genera ocasiones importantes y marcó en el último partido liguero del equipo. Su asociación con Ange-Yoan Bonny exige una vigilancia constante.

Líder defensivo: El central argentino Lucas Martínez Quarta lidera el bloque defensivo del Fiorentina, con la misión de neutralizar las diagonales de Thuram y ganar duelos aéreos decisivos dentro del área.

Análisis táctico y onces probables

Inter de Milán (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny.

ACF Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Martínez Quarta, Ranieri, Gosens; Mandragora, Cataldi, Bove; Colpani, Kean, Gudmundsson.

Claves del partido: El Inter parte como claro favorito en casa y se apoya en las rotaciones de su dominante centro del campo y en los desdoblamientos de sus carrileros, entre ellos Federico Dimarco. Para dar la sorpresa, el Fiorentina necesita que el planteamiento táctico de Paolo Vanoli aproveche el posible cansancio que arrastre la defensa del Inter tras el esfuerzo europeo entre semana.

ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images

Noticias de los equipos y plantillas

Inter Milán contra Fiorentina alineaciones probables

Manager

  • C. Chivu

El Inter no puede contar por lesión con Curtis Jones ni con Lautaro Martinez, y tampoco dispone de John Stones. Chivu tendrá que encontrar soluciones en ataque sin su capitán, aunque la victoria por 3-1 en el campo del Bologna demostró que la plantilla tiene fondo de armario para sobreponerse a las bajas. Habrá más información sobre el once probable cuando se acerque el inicio del partido.

El Fiorentina también sufre bajas: Fabiano Parisi y Arthur Atta no están disponibles por lesión. Vanoli tendrá que arreglárselas sin ellos mientras busca una combinación capaz de poner fin a la mala racha del club en la liga.

Estado de forma

INT

INT - Formulario

LUM
W2-0
PAR
W3-0
CLB
L3-4
BOL
W1-3
SHK
W1-0
Gol marcado (encajado)
12/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
FIO

FIO - Formulario

VEN
W2-4
PIS
W3-0
NAP
D1-1
GEN
L2-1
COM
L1-3
Gol marcado (encajado)
10/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Inter suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con 13 goles a favor y nueve en contra. Su encuentro más reciente fue la victoria por 3-1 ante el Bologna a domicilio en la Serie A, precedida por una derrota por 4-3 frente al Club Brugge en la Champions League. Antes de ese tropiezo europeo, venció al Parma por 3-0 en liga y empató 2-2 con la Roma, lo que refleja un equipo capaz tanto de lograr victorias con muchos goles como de sufrir tropiezos frustrantes.

Los últimos cinco partidos del Fiorentina dibujan un panorama más complicado, con dos victorias, un empate y dos derrotas. Su resultado más reciente fue la derrota en casa por 1-3 ante el Como en la Serie A, después de perder por 2-1 frente al Genoa. Sus triunfos en este periodo llegaron contra el Venezia, por 4-2 a domicilio, y el Pisa, por 3-0 en la Copa de Italia. Un empate 1-1 con el Nápoles completa una serie que muestra calidad en algunos momentos, pero una regularidad insuficiente.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

Inter MilánEmpateFiorentina
3
1
1
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
F
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
3
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
F
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
2
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
F
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
3
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
F
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
F
7Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos terminó 1-1, cuando el Fiorentina recibió al Inter en la Serie A en marzo de 2026. En los últimos cinco duelos directos registrados en la Serie A, el Inter presenta un mejor balance, que incluye una victoria por 3-0 en San Siro en octubre de 2025 y otra por 2-1 en casa en febrero de 2025. El único triunfo del Fiorentina en esa serie llegó también por 3-0, en casa en febrero de 2025. La serie incluye asimismo una derrota por 0-1 en el Franchi en enero de 2024. En general, el Inter ha llevado la ventaja en los enfrentamientos recientes, aunque estos duelos demuestran que el Fiorentina es capaz de lograr grandes resultados cuando se dan las circunstancias propicias.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Inter MilánInter MilánINT
7610219+1219
W
W
D
W
W
2
LazioLazioLAZ
7610144+1019
W
W
W
D
W
3
RomaRomaROM
7520163+1317
W
D
D
W
W
4
AC MilánAC MilánMIL
7430147+715
W
D
W
D
D
5
ComoComoCOM
7421127+514
W
D
L
W
W
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
W
L
W
D
W
7
CagliariCagliariCGL
741267-113
L
D
W
W
W
8
JuventusJuventusJUV
732298+111
L
D
W
L
D
9
SSC NápolesSSC NápolesNAP
7313107+310
L
W
D
W
L
10
TorinoTorinoTOR
7313109+110
W
W
D
L
W
11
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
L
W
L
L
L
12
LecceLecceLEC
7304912-39
W
L
L
W
L
13
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
L
D
L
W
D
14
MonzaMonzaMON
72141315-27
W
L
W
L
D
15
BolognaBolognaBOL
7124610-45
L
W
D
L
D
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
L
L
L
L
L
17
GénovaGénovaGEN
7115513-84
L
W
L
D
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
L
L
D
W
L
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
7115413-94
L
L
W
L
D
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
W
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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