Inter vs ACF Fiorentina: datos del partido

Serie A - Jornada 8 25 oct 2026 - 07:30 Giuseppe Meazza

El Inter de Milán recibe al ACF Fiorentina el domingo 25 de octubre de 2026 a las 19:45 GMT (15:45 EST / 20:45 BST / 21:45 SAST), en la octava jornada de la Serie A, en el estadio de San Siro.

El desgaste europeo se cruza con un gran duelo de Serie A el domingo por la noche

El Inter de Milán vuelve a San Siro para un destacado duelo dominical tras encadenar dos victorias en dos competiciones. Después de remontar ante el Bologna para imponerse por 3-1 en la Serie A, el equipo de Cristian Chivu logró el miércoles por la noche un ajustado y crucial triunfo por 1-0 frente al Shakhtar Donetsk en la Champions League, gracias a un gol de Carlos Augusto en la segunda parte. Gestionar el cansancio de la plantilla tras aquel intenso final europeo con diez jugadores es ahora la prioridad, mientras el Fiorentina de Paolo Vanoli llega más descansado a Lombardía en busca de una victoria a domicilio de peso.

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Duelo clave: Marcus Thuram vs Lucas Martínez Quarta

Motor ofensivo en forma: Marcus Thuram sigue siendo una pieza fundamental del ataque del Inter por su explosiva verticalidad: genera ocasiones importantes y marcó en el último partido liguero del equipo. Su asociación con Ange-Yoan Bonny exige una vigilancia constante.

Líder defensivo: El central argentino Lucas Martínez Quarta lidera el bloque defensivo del Fiorentina, con la misión de neutralizar las diagonales de Thuram y ganar duelos aéreos decisivos dentro del área.

Análisis táctico y onces probables

Inter de Milán (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny.

ACF Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Martínez Quarta, Ranieri, Gosens; Mandragora, Cataldi, Bove; Colpani, Kean, Gudmundsson.

Claves del partido: El Inter parte como claro favorito en casa y se apoya en las rotaciones de su dominante centro del campo y en los desdoblamientos de sus carrileros, entre ellos Federico Dimarco. Para dar la sorpresa, el Fiorentina necesita que el planteamiento táctico de Paolo Vanoli aproveche el posible cansancio que arrastre la defensa del Inter tras el esfuerzo europeo entre semana.

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Noticias de los equipos y plantillas

El Inter no puede contar por lesión con Curtis Jones ni con Lautaro Martinez, y tampoco dispone de John Stones. Chivu tendrá que encontrar soluciones en ataque sin su capitán, aunque la victoria por 3-1 en el campo del Bologna demostró que la plantilla tiene fondo de armario para sobreponerse a las bajas. Habrá más información sobre el once probable cuando se acerque el inicio del partido.

El Fiorentina también sufre bajas: Fabiano Parisi y Arthur Atta no están disponibles por lesión. Vanoli tendrá que arreglárselas sin ellos mientras busca una combinación capaz de poner fin a la mala racha del club en la liga.

Estado de forma

El Inter suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con 13 goles a favor y nueve en contra. Su encuentro más reciente fue la victoria por 3-1 ante el Bologna a domicilio en la Serie A, precedida por una derrota por 4-3 frente al Club Brugge en la Champions League. Antes de ese tropiezo europeo, venció al Parma por 3-0 en liga y empató 2-2 con la Roma, lo que refleja un equipo capaz tanto de lograr victorias con muchos goles como de sufrir tropiezos frustrantes.

Los últimos cinco partidos del Fiorentina dibujan un panorama más complicado, con dos victorias, un empate y dos derrotas. Su resultado más reciente fue la derrota en casa por 1-3 ante el Como en la Serie A, después de perder por 2-1 frente al Genoa. Sus triunfos en este periodo llegaron contra el Venezia, por 4-2 a domicilio, y el Pisa, por 3-0 en la Copa de Italia. Un empate 1-1 con el Nápoles completa una serie que muestra calidad en algunos momentos, pero una regularidad insuficiente.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos terminó 1-1, cuando el Fiorentina recibió al Inter en la Serie A en marzo de 2026. En los últimos cinco duelos directos registrados en la Serie A, el Inter presenta un mejor balance, que incluye una victoria por 3-0 en San Siro en octubre de 2025 y otra por 2-1 en casa en febrero de 2025. El único triunfo del Fiorentina en esa serie llegó también por 3-0, en casa en febrero de 2025. La serie incluye asimismo una derrota por 0-1 en el Franchi en enero de 2024. En general, el Inter ha llevado la ventaja en los enfrentamientos recientes, aunque estos duelos demuestran que el Fiorentina es capaz de lograr grandes resultados cuando se dan las circunstancias propicias.