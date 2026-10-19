¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga de Campeones
team-logoInter Milán
Giuseppe Meazza
team-logoShakhtar Donetsk
¡Mira aquí! HBO Max
Con la colaboración de

Inter de Milán contra Shakhtar Donetsk, previa de la Champions League: Todo lo que necesitas saber

Inter Milán vs Shakhtar Donetsk
Liga de Campeones
Inter Milán
Shakhtar Donetsk

Previa completa del Inter de Milán contra el FC Shakhtar Donetsk en la Champions League. Analizamos los últimos resultados de ambos equipos en las competiciones nacionales y europeas, su estado de forma y los principales temas de interés antes del duelo de la tercera jornada, que se disputará este miércoles por la noche en el estadio de San Siro, en Milán.

Inter vs. Shakhtar Donetsk: Datos del partido

crest
Liga de Campeones - Jornada 3
Giuseppe Meazza

Inter de Milán y FC Shakhtar Donetsk jugarán el 21 de octubre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

El gigante italiano recibe al campeón ucraniano en plena racha

El Inter de Milán recibe al FC Shakhtar Donetsk en el emblemático estadio de San Siro en la jornada 3 de la fase de temporada regular de la UEFA Champions League 2026/27. Tras una dramática derrota europea con siete goles en la jornada 2, el Inter de Cristian Chivu busca aprovechar el factor campo y sumar tres puntos vitales en Milán. Para el Shakhtar Donetsk de Arda Turan, viajar a Italia después de encadenar tres victorias en todas las competiciones supone una oportunidad de poner a prueba su solidez táctica ante uno de los mejores equipos de Europa.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

La remontada del Inter en Bolonia

El Inter de Milán llega con la moral alta al duelo del miércoles tras imponerse por 3-1 a domicilio al Bolonia en la Serie A el sábado 17 de octubre. Después de encajar un gol tempranero, Marcus Thuram empató y los tantos de Carlos Augusto (68') y Ange-Yoan Bonny (82') en la segunda parte aseguraron los tres puntos. Esa victoria liguera permitió al equipo recuperarse de la derrota por 4-3 ante el Club Brujas en la Champions League el 13 de octubre, partido en el que Marcus Thuram, Nicolò Barella y Federico Dimarco lideraron una destacada actuación ofensiva de 15 remates.

FC Shakhtar Donetsk v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

El triunfo europeo de los mineros y su buen momento en la liga

El Shakhtar Donetsk viaja a Milán lleno de confianza tras encadenar tres victorias. Después de ganar por 3-0 al NK Veres Rivne el 9 de octubre, el campeón ucraniano logró un importante triunfo por 3-1 ante el AEK Atenas en la Champions League, en un partido que disputó como local en Londres el 14 de octubre. El sábado 17 de octubre dio continuidad a la racha con una victoria liguera por 2-1 sobre el FC Kolos Kovalivka, que afianzó su posición en lo más alto de la clasificación de la Premier League ucraniana.

Noticias de los equipos y plantillas

Inter Milán contra Shakhtar Donetsk alineaciones probables

3-5-2
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
page.match.formation.title
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-1-4-1
J. MartinezJ. MartinezA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaP. ZielinskiP. ZielinskiH. CalhanogluH. CalhanogluF. DimarcoF. DimarcoM. ThuramM. ThuramA. BonnyA. BonnyD. RiznykD. RiznykV. TobiasV. TobiasM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. BondarV. BondarP. HenriqueP. HenriqueA. SantanaA. SantanaNewertonNewertonO. OcheretkoO. OcheretkoPedrinhoPedrinhoM. GomesM. GomesKaua EliasKaua Elias
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
3-5-2
Inter Milán

Once inicial

Shakhtar Donetsk

Manager

  • C. Chivu
  • A. Turan

Cristian Chivu dirige al Inter en este encuentro. Por ahora no hay información confirmada sobre lesiones o sanciones, y las novedades del equipo se actualizarán cuando se acerque el inicio del partido.

Arda Turan dirige al Shakhtar Donetsk. Al igual que en el caso del equipo local, no se han facilitado detalles confirmados sobre la plantilla o las lesiones, y se esperan más novedades antes del partido.

Estado de forma

INT

INT - Formulario

ROM
D2-2
LUM
W2-0
PAR
W3-0
CLB
L3-4
BOL
W1-3
Gol marcado (encajado)
13/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SHK

SHK - Formulario

CHO
W2-0
LNZ
W3-0
VRI
W0-3
AEK
W3-1
KOL
W2-1
Gol marcado (encajado)
13/2
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Inter suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una derrota por 3-4 ante el Club Brujas en la Champions League, después de ganar por 3-0 al Parma en la Serie A. Antes, el Inter venció por 5-3 al Udinese en liga y empató 2-2 con la Roma. En esos cinco partidos ha marcado 13 goles y ha encajado nueve.

El Shakhtar Donetsk ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y solo se ha dejado puntos en el empate 1-1 con el PSV Eindhoven en la Champions League. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 sobre el AEK Atenas en la Champions League, y también ganó por 3-0 al Veres Rivne en la Premier League ucraniana. El Shakhtar ha marcado nueve goles y ha encajado dos en esa serie de cinco partidos.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

Inter MilánEmpateShakhtar Donetsk
2
3
0
Liga de Campeones
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
2
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
F
Liga de Campeones
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
F
Liga de Campeones
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
F
Liga de Campeones
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
F
Europa League
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
5
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
F
7Goles marcados0
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron0/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en la Champions League el 24 de noviembre de 2021, cuando el Inter ganó 2-0 en el Giuseppe Meazza. En los últimos cinco partidos registrados entre los dos clubes, el Inter presenta el mejor balance, incluida una victoria por 5-0 en la Europa League el 17 de agosto de 2020. Los otros tres encuentros acabaron en empate: tres 0-0 consecutivos en las fases de grupos de la Champions League de 2020 y 2021.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google