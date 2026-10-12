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Liga de Campeones
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Giuseppe Meazza
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Inter contra Club Brujas en la Champions League: todo lo que necesitas saber

Liga de Campeones
Inter Milán vs Brujas
Inter Milán
Brujas

Análisis completo de la previa del Inter contra el Club Brugge, con el regreso de la Champions League tras un largo parón internacional. Repasamos la táctica, las novedades de ambos equipos, su estado de forma y mucho más.

crest
Liga de Campeones - Jornada 2
Giuseppe Meazza

El Inter y el Club Brujas se enfrentan el 13 de octubre de 2026 a las 15:00 EST y las 19:00 GMT.

El Inter, líder de la Serie A, tiene experiencia en la Champions League

El Inter ha comenzado la nueva temporada de la Serie A de forma casi perfecta, con cinco victorias en seis partidos. Sin embargo, atraviesa una sorprendente racha de tres derrotas consecutivas en la Champions League que se remonta a la temporada pasada. El equipo italiano fue subcampeón de esta competición en 2023 y 2025. Desde que perdió ante el Real Madrid en la primera jornada de la Champions League de esta temporada, ha marcado 10 goles en tres partidos de la Serie A y ha ganado los cuatro encuentros de ese tipo disputados esta temporada ante Parma, Udinese, Nápoles y Monza.

FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAGetty Images

El Brujas se prepara para su primer enfrentamiento con el Inter

El Club Brujas comenzó esta campaña de la Champions League con una derrota por 3-2 ante el Aston Villa. No obstante, viaja con cierta confianza tras ganar tres de sus últimos cuatro partidos a domicilio en todas las competiciones. También ha marcado 12 goles en sus últimos cuatro encuentros en todas las competiciones.

Datos clave y noticias sobre lesiones

  • Marcus Thuram, delantero del Inter en plena forma, suma dos goles y dos asistencias en sus últimos tres partidos oficiales.
  • El Brujas viaja sin el defensa Hugo Siquet, una pieza clave.
  • El portero suizo Yann Sommer ha dejado su portería a cero cinco veces esta temporada tras llegar procedente del Inter en julio. Pasó tres años en el conjunto italiano, con el que disputó 139 partidos.

Noticias de los equipos y plantillas

Inter Milán contra Brujas alineaciones probables

3-5-2
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
Formación
Brujas crest
Brujas
CLB
4-2-3-1
J. MartinezJ. MartinezB. PavardB. PavardY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniC. AugustoC. AugustoH. CalhanogluH. CalhanogluA. StankovicA. StankovicA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaLautaro MartínezLautaro MartínezM. ThuramM. ThuramY. SommerY. SommerJ. SeysJ. SeysK. SabbeK. SabbeB. MecheleB. MecheleH. LeeH. LeeF. PottsF. PottsH. VetlesenH. VetlesenH. VanakenH. VanakenJ. VirgiliJ. VirgiliC. ForbsC. ForbsN. TresoldiN. Tresoldi
Brujas crest
Brujas
CLB
3-5-2
Inter Milán

Once inicial

Brujas

Manager

  • C. Chivu
  • I. Leko

Cristian Chivu no ha confirmado una posible alineación para el partido y, por ahora, el Inter no ha comunicado información sobre lesiones ni sanciones. Se esperan novedades más cerca del inicio del encuentro.

El entrenador del Club Brujas, Ivan Leko, tampoco ha confirmado aún su convocatoria. Por el momento, no hay datos disponibles sobre lesiones ni sanciones en el equipo visitante, y se añadirán más novedades conforme se conozcan.

Estado de forma

INT

INT - Formulario

RMA
L2-1
UDI
W5-3
ROM
D2-2
LUM
W2-0
PAR
W3-0
Gol marcado (encajado)
13/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
CLB

CLB - Formulario

LOM
W0-1
AVL
L2-3
ANT
W3-1
GNK
W3-0
RAA
W1-4
Gol marcado (encajado)
13/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Inter ha sumado dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales, una racha en la que también figura una victoria en un amistoso ante el Lumezzane. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-0 contra el Lumezzane el 3 de octubre, aunque su último partido oficial terminó en empate 2-2 ante la Roma el 19 de septiembre. El conjunto italiano marcó 13 goles en esos cinco encuentros, pero también encajó 10. Su victoria por 5-3 sobre el Udinese puso de manifiesto tanto su capacidad goleadora como su vulnerabilidad defensiva. Su único partido de Champions League en ese periodo fue una derrota por 2-1 ante el Real Madrid.

El Club Brujas ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 3-0 sobre el Genk el 20 de septiembre, después de imponerse por 3-1 al Royal Antwerp la semana anterior. En la Champions League registra una derrota, por 3-2 ante el Aston Villa el 8 de septiembre. El Brujas marcó 10 goles y encajó siete en esos cinco partidos, cifras que apuntan a un equipo ofensivo, de encuentros abiertos y capaz de marcar a domicilio.

Enfrentamientos directos

Actualmente no hay datos disponibles sobre enfrentamientos recientes entre el Inter y el Club Brujas. Se añadirá más contexto histórico antes del inicio del partido.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la Champions League, el Club Brujas está tres puestos por encima del Inter: el equipo belga ocupa la 22.ª posición y el conjunto italiano, la 25.ª. Ambos clubes se encuentran en la mitad inferior de la tabla, por lo que se trata de un duelo directo entre dos equipos que necesitan puntos para asegurarse una posición más cómoda en la clasificación.

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