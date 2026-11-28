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Cristian Chivu, entrenador del Inter, habló antes del partido contra el Genoa.

Estas fueron sus palabras a DAZN:

«Tenemos que dar solidez y continuidad a lo que hacemos a menudo, a veces tenemos momentos de pausa que no nos vienen bien y debemos encontrar esa continuidad que nos ha faltado un poco».

«Ahora mismo solo tenemos tres delanteros, Lautaro aportó saliendo desde el banquillo y estamos contentos de tenerlo, pero el crecimiento de Pio ha sido extraordinario. Esta noche le toca descansar porque ha hecho mucho. Nos vemos obligados a cambiar un poco el planteamiento ofensivo. Hoy hemos elegido a Lautaro y Thuram, el martes quizá tomemos otras decisiones».

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«Jones es a quien todos esperamos, hoy es una buena oportunidad para él y debe aportar toda su calidad, experiencia y, sobre todo, la intensidad que hasta ahora le ha faltado un poco, pero se está acostumbrando al fútbol italiano. Ha entrenado con continuidad y hoy le toca a él».

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A Skysport añadió:

«Ante el Genoa habrá que cuidar todos los detalles. Debemos estar preparados en todos los aspectos y, después de dejarnos algo ante el Atalanta, tenemos que hacerlo mejor y ser más constantes en la liga».

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«Stankovic sigue siendo una opción y tarde o temprano le veremos en acción. Hoy hemos elegido este centro del campo. Tenemos muchas opciones y elegimos en función del partido, del equilibrio del equipo y de lo que queremos hacer».