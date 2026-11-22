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El Inter se marcha con un empate 4-4 de sabor amarguísimo del partido nocturno del domingo de la 12.ª jornada de la Serie A 2026/2027. En la New Balance Arena, ante el Atalanta, el Inter de Milán echa por tierra tres ventajas de dos goles y permite que le remonten hasta el empate final.

Tras el partido, el entrenador del Inter, Cristian Chivu, visiblemente amargado, analizó así el encuentro en una entrevista con Dazn.

TRES VENTAJAS DE DOS GOLES - «Lamentamos haber desperdiciado tres ventajas de dos goles. Lamentamos no haber hecho lo que pensábamos hacer, controlar un poco el partido. Suspendimos la prueba de madurez cuando, en el tramo final, no supimos gestionar la ventaja que habíamos logrado.

LIGEREZA - «Actuamos con ligereza y superficialidad, y el Atalanta, al que hay que felicitar, nos puso en dificultades».

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DOS PUNTOS REGALADOS - «Son dos puntos regalados. Aprendamos la lección y sigamos adelante; tenemos que mantener alto el nivel mental para los próximos partidos».

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GOLES ENCAJADOS POR LIGEREZA - «Hay que entender las situaciones y los momentos del juego. El segundo gol del Atalanta llega de la misma manera que en el córner anterior, en el que Pepo había hecho una gran parada. El gol llega de la misma manera. Luego hubo muchas cosas: todos por detrás del balón, todos faltos de ritmo. Hoy estuvimos un poco ligeros en ese aspecto».

LOS CAMBIOS - «La sensación era que sufríamos demasiado por las bandas. En parte por ligereza y en parte porque no entrábamos en los duelos. Llegaban centros con demasiada facilidad y los interiores no llegaban a hacer las ayudas. Al final le había pedido a Markus que ayudara a Djed. La intención era ayudarnos unos a otros, no conceder espacios, porque el más mínimo error se paga».

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DEMASIADOS GOLES ENCAJADOS - «Los goles encajados son demasiados para un equipo que tiene otras ambiciones. Hay que volver a hacer las cosas como hicimos en Rotterdam y contra el Como. Todos tenemos que aprender que siempre hay que dar el máximo y no pensar en ahorrar energías».