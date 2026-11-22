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El Inter sale con un empate 4-4 de sabor amarguísimo del partido del domingo por la noche correspondiente a la 12.ª jornada de la Serie A 2026/2027. En el New Balance Arena, ante el Atalanta, el Inter de Milán echa por tierra tres ventajas de dos goles y permite que le empaten las tres veces, hasta el resultado final.

Tras el partido, el entrenador del Inter, Cristian Chivu, habló con Dazn y valoró así el encuentro, visiblemente contrariado.

TRES VENTAJAS DE DOS GOLES - «Lamentamos haber desperdiciado tres ventajas de dos goles. Lamentamos no haber hecho lo que pensábamos hacer: controlar un poco el partido. Suspendimos el examen de madurez cuando, en el tramo final, no supimos conservar la ventaja que habíamos conseguido».

DESCUIDO - «Jugamos con descuido y superficialidad, y el Atalanta, al que hay que felicitar, nos puso en dificultades».

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DOS PUNTOS REGALADOS - «Son dos puntos regalados. Aprendamos la lección y sigamos adelante; tenemos que mantener un alto nivel de concentración para los próximos partidos».

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GOLES ENCAJADOS POR DESCUIDO - «Hay que entender las jugadas y los momentos del partido. El segundo gol del Atalanta llega de la misma manera que el córner anterior, en el que Pepo había hecho una gran parada. El gol llega de la misma manera. Luego hubo muchas cosas: todos por detrás del balón, todos por debajo del ritmo necesario. Hoy estuvimos un poco descuidados en ese aspecto».

LOS CAMBIOS - «La sensación era que sufríamos demasiado por las bandas. En parte por descuido, en parte porque no disputábamos los duelos. Nos enviaban centros con demasiada facilidad y los interiores no llegaban a ayudar en la marca. Al final le había pedido a Markus que ayudara a Djed. La intención era ayudarnos entre todos y no conceder espacios, porque el más mínimo error se paga».

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DEMASIADOS GOLES ENCAJADOS - «Los goles encajados son demasiados para un equipo que tiene otras ambiciones. Hay que volver a hacer las cosas como las hicimos en Rotterdam y contra el Como. Todos tenemos que aprender que siempre hay que dar el máximo y no pensar en ahorrar energías».