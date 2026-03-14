Inter, Chivu: «No hay motivo de preocupación, el derbi no ha cambiado nada»

El Inter debe reaccionar para frenar el intento de remontada del Milan y acercarse al título de liga. Cristian Chivu, entrenador del Inter, habló de ello antes del partido contra el Atalanta ante los micrófonos de DAZN. Estas fueron sus palabras:
«Tenemos que volver a hacer lo que siempre hemos hecho esta temporada: dar ritmo y continuidad. Hay que aprender de nuestros errores y seguir adelante con confianza. La recuperación de Thuram es importante, ha superado la fiebre y se ha entrenado bien. Nos alegra tenerlo de nuevo disponible, es importante para nosotros».
«¿Que si estoy preocupado? Mi preocupación no viene de haber perdido un partido, sino que radica en la construcción del grupo, en nuestro camino. Siempre hemos dicho que queremos ser competitivos hasta el final y nada ha cambiado, tenemos la misma determinación».