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El Inter salió de su visita a Bérgamo con un 4-4 que le supo a castigo y que ha avivado el debate sobre la escasa solidez defensiva del equipo de Cristian Chivu. Ahora prepara, entre muchas dudas, su próximo y trascendental duelo de Champions League contra el Stuttgart. Esta vez, además de Bastoni y Akanji, Djed Spence ha quedado en el punto de mira tras una mala actuación. Incluso su entrenador lo criticó, aunque de forma velada, ante los medios.

Quienes más han cargado contra el inglés han sido Antonio Cassano y Daniele Lele Adani. En la última entrega de Viva El Futbol, el programa de Twitch y YouTube que crearon junto al también exjugador del Inter Nicola Ventola, criticaron con dureza la actitud y las cualidades del exjugador del Tottenham.

LAS PALABRAS DE CHIVU: Nada más terminar el partido, Chivu reprendió varias veces a Spence sin mencionarlo, al señalar que el Atalanta había podido centrar con demasiada facilidad en numerosas ocasiones ante una defensa ya colocada. Como la mayoría de esas acciones llegaron por la banda que defendía Spence, la alusión pareció más que evidente.

«Hoy hemos encajado cuatro goles con la defensa colocada. Todos debemos mejorar en todos los aspectos, sobre todo en la gestión de los partidos. No debemos permitir tantos centros fáciles; debemos evitarlo estando atentos al peligro y con nuestra actitud. En el cuarto gol, el pase vertical de Zappacosta dio lugar a un centro con demasiada facilidad. No hay que confiarse demasiado en ningún momento del partido».

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LA CRÍTICA DE ADANI: Adani cuestionó sobre todo la actitud de Spence. Según señaló, dos saques de esquina nacidos de su mala lectura de la jugada desembocaron, primero, en un milagro de Martinez y, después, en el gol del 3-2 de De Ketelaere, que devolvió la confianza al Atalanta.



«Que el Inter se recrea demasiado muchas veces es un hecho. Es algo negativo en la naturaleza de estos futbolistas. Tiene un juego que tiende a generar mucho y todos marcan por turnos. En este reparto de papeles, el Inter no especula. Quiero hablar de una jugada: en el minuto 71, con 3-1 en el marcador, Krstovic fue a presionar a Spence, que estaba pensando dónde ir a tomar el aperitivo, totalmente desconectado de la situación. Y, en la práctica, regaló un saque de esquina. Poco después llegó el gol de De Ketelaere».

EL ATAQUE DE CASSANO: Antonio Cassano fue, como siempre, más directo y tajante. Puso el foco en los errores técnicos del inglés, al que considera incapaz de jugar en un equipo fuerte como el Inter.

«¿Spence? Para mí es un paquete. Era suplente en el Genoa, en el Tottenham jugaba a ratos y luego acabó jugando el Mundial. Dumfries no me gustaba demasiado, pero era útil en toda la banda. Lo elegiría a él sin dudarlo. A Diouf también lo elegiría sin dudarlo. No entiendo qué está pasando: antes jugaba, era titular indiscutible e incluso Zidane lo convocó. Ahora, de repente, siempre juega Spence, un jugador que no da el nivel. Él volvió a meter al Atalanta en el partido: regaló el saque de esquina porque tenía el balón en la derecha para despejarlo o, en todo caso, protegerlo. Siempre se protege hacia la línea de banda. Si haces una jugada al revés, el fútbol no tiene nada que ver con lo que pasa por tu cabeza: puedes jugar al baloncesto, al béisbol o a cualquier otra cosa. Alguien que juega en el Inter y en Inglaterra no puede cometer un error así».