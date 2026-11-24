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Según el comunicado oficial del Inter: "Hakan Calhanoglu se ha sometido esta mañana a pruebas médicas en el Istituto Clinico Humanitas de Rozzano. Las pruebas han revelado molestias musculares en los flexores del muslo derecho".

El plazo de recuperación debería situarse entre tres y cuatro semanas: el objetivo podría ser que el centrocampista turco esté disponible para la final de la Supercopa contra el Lazio, prevista para el 22 de diciembre en San Siro. Por tanto, Calhanoglu debería perderse los partidos contra el Stuttgart (hoy, Champions League), el Genoa (28 de noviembre, Serie A), el Genoa (1 de diciembre, Coppa Italia), el Frosinone (5 de diciembre, Serie A), el Borussia Dortmund (9 de diciembre, Champions League), el Torino (13 de diciembre, Serie A) y el Lecce (18 de diciembre, Serie A).

El centrocampista turco, nacido en 1994, se lesionó durante el Atalanta-Inter (4-4) del domingo por la noche. Cristian Chivu lo sustituyó por Sucic en el minuto 33.

Hoy, en la rueda de prensa previa al partido contra el Stuttgart, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League, Chivu habló así sobre la sustitución de Calhanoglu en el partido de mañana: "Mi preocupación como entrenador es transmitir certezas al equipo, es lo que más me importa al preparar el partido. Los chicos deben sentirse cómodos haciendo determinadas cosas. Hay improvisaciones que no podemos ni debemos hacer. Tenemos cinco centrocampistas; mañana veréis las decisiones".

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Esta temporada, Calhanoglu ha disputado hasta ahora 14 partidos con el Inter (10 en liga y 3 en la Champions League), con un balance de 3 goles (todos en liga).