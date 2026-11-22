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El delantero marfileño con pasaporte francés puede ser considerado el más prescindible en el mercado

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El Inter afronta las dos próximas ventanas de fichajes con el mismo objetivo: modificar la plantilla, aumentar el peso de la compraventa de jugadores y seguir siendo lo más competitivo posible en Italia y Europa. Por eso, pese a su intención de incorporar jugadores con características diferentes, sobre todo en ataque, también tendrá que empezar a plantearse la posible salida de algunos de los talentos que actualmente forman parte de la plantilla.

Entre ellos, según informa la Gazzetta dello Sport, el Inter considera a Ange-Yoan Bonny el «más prescindible» de los cuatro delanteros con los que cuenta hoy Cristian Chivu. Su salida por una cantidad importante podría permitir al Inter incorporar, de una sola vez, no uno, sino dos posibles refuerzos de características distintas.

LAS CIFRAS EN LOS LIBROS - Bonny llegó a Milán procedente del Parma durante el verano de 2025 por un importe total de 25 millones de euros, bonus incluidos. Muchos de ellos, cabe señalar, ya se han activado, por lo que la cifra registrada actualmente en los libros ya asciende a unos 24,6 millones de euros de coste histórico. Además, el club de Emilia se aseguró un 20 % de un futuro traspaso y el delantero centro firmó un contrato de cinco años, con vencimiento el 30 de junio de 2030 y un salario a partir de 2 millones de euros netos.

Por este motivo, el impacto en los libros para la temporada 2025/2026 fue de 8,3 millones de euros anuales. Esa cifra aumenta por el salario de la temporada 2026/2027 y, a 30 de junio de 2027, situará el importe necesario para no registrar pérdidas o, mejor dicho, el punto de partida para obtener beneficios en 14,76 millones de euros.

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PRESCINDIBLE, ¿PERO POR CUÁNTO? - Teniendo en cuenta el 20 % de un futuro traspaso que correspondería al Parma, que Bonny acaba de cumplir 23 años y el valor de los delanteros en el mercado europeo, el Inter no tiene la menor intención de hacer rebajas para contemplar una posible salida del delantero centro.



Por eso, si el Inter decide realmente escuchar ofertas por el exjugador del Parma para después acudir al mercado, estas no deberán situarse por debajo de una valoración de 35/40 millones de euros.

¿MENDY, LA PRIMERA ALTERNATIVA? - ¿Y si Bonny se marcha de verdad? Como se ha dicho, el Inter quiere incorporar a la plantilla jugadores con características diferentes. El marfileño tiene cualidades similares a las de Thuram, pero tiende a caer a las bandas en lugar de atacar el área y los espacios a la espalda de la defensa. Cualidades que, en cambio, sí ha mostrado al menos por ahora Paul Mendy, que ha despuntado en este inicio de temporada en el Cagliari y que potencialmente tendría un menor impacto que el exjugador del Parma en ambos apartados: coste y salario.

El Inter, sin embargo, también podría optar decididamente por otros perfiles, quizá con más capacidad para imponerse en el uno contra uno y generar superioridad numérica en espacios reducidos. Un segundo delantero o un jugador de banda que pueda actuar como punta.