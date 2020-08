Inter - Bayer Leverkusen, por la Europa League: formaciones, día, hora y cómo ver en TV y streaming

El Príncipe lamentó el choque de chilenos que no podrá ser dentro del terreno de juego del Fortuna. La eliminatoria es directa.

Inter y se miden en Düsseldorf este lunes en duelo válido por los cuartos de final de la . Las Aspirinas llegan a este choque decisivo luego de cerrar su adelantada llave ante Glasgow Rangers, mientras que el Nerazzurri dio cuenta de con un Alexis Sánchez relegado para el desenlace en desmedro de un Lautaro Martínez que, titular, sigue sin aprovechar sus oportunidades con un buen nivel. El puesto de segundo delantero es el único que se mantiene en duda de cara a la ronda de 8 en la cancha del Fortuna y, en ocasiones, de la Selección de .

¿Cómo se juegan los cuartos de final de la UEL?

El chileno Charles Aránguiz, goleador en la ida y asistente en la vuelta de los octavos, no podrá jugar debido a cumplir tres amarillas frente al gigante escocés. Acarreaba dos desde la Champions ( y Lokomotiv). Como "una lástima" fue evaluada la suspensión por parte de Peter Bosz. "No tenía idea de que estaba al borde de la suspensión. Nadie me lo advirtió. Estoy molesto porque no podré estar en el partido del lunes", dijo Charles en Las Últimas .

Según el Príncipe, "después del partido me dijeron que quedaba fuera. Si me hubieran dicho que estaba al borde de la suspensión, quizás me habría cuidado y no habría cometido un foul que significara quedar afuera del próximo duelo", uno en el que "más que enfrentar a Alexis, quería seguir jugando en la copa. Nos preparamos todo este tiempo y resulta que por un error quedo fuera. La verdad es que estoy molesto con la situación".

En la semi, quien gane este compromiso irá contra o .

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Inter - Bayer Leverkusen FECHA Lunes 10 de agosto ESTADIO MERKUR SPIEL-ARENA, Düsseldorf HORARIO 15:00 en (16:00 en , 14:00 en y , 21:00 en )

LAS POSIBLES FORMACIONES

Inter (3-5-2): Handanovic; Godín, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barellà, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Martínez (o Sánchez).

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Lars Bender, Sven Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Palacios, Baumgartlinger; Havertz, Wierz, Diaby; Volland. El argentino Lucas Alario será alternativa de Bosz.

LO QUE TIENES QUE SABER

Este será el tercer enfrentamiento en competición oficial entre el Inter Milán y el Bayer Leverkusen, después de que el equipo italiano ganase los dos enfrentamientos que tuvieron en la segunda fase de grupos de la de 2002-03, con victoria por 3-2 en casa y 2-0 como vistante.

El Inter solo ha ganado uno de sus últimos ocho enfrentamientos frente a equipos alemanes en competiciones europeas (1E 6D), mientras que el Bayer Leverkusen ha perdido los tres últimos partidos contra equipos italianos.

Estos son los primeros cuartos de final en competición europea que disputa el Inter desde la Champions League de 2010-11, cuando perdieron frente al FC 04. La úlima vez que el Inter alcanzó unas semifinales europeas fue en la temporada 2009-10, cuando se ganaron la Champions League.

El Bayer Leverkusen ha alcanzado unos cuartos de final de una competición europea por primera vez desde que lo hiciese en la Copa de la UEFA de 2007-08. Por otro lado, no logran llegar a unas semifinales desde la temporada 2001-02, cuando llegaron a la final de la Champions League.

El delantero del Inter Romelu Lukaku ha marcado en cada uno de sus últimos ocho partidos en la UEFA Europa League (11 goles en total), una racha que ha conseguido entre la temporada 2014-15 con el y esta. Es el segundo jugador en marcar en ocho partidos consecutivos en la Copa de la UEFA/ Europa League, después de que lo consiguiese Alan Shearer en la 2004-05. Ningún jugador ha marcado en nueve partidos seguidos.

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV

El partido se jugará este lunes 10 de agosto a las 21:00 hora española e Islas Baleares (20:00 en las Islas Canarias, 16:00 en Argentina, 15:00 en Chile, 14:00 en Colombia y México). El cruce será televisado en Sudamérica por ESPN 2, mientras que por streaming se podrá seguir a través de ESPN Play, ESPN App y DirecTV GO. En España está disponible el servicio de Mitele.

ZONA CANAL HORARIO España Sudamérica México Mitele Plus

GOL ESPN 2 Fox Sports ESP: 21:00

ARG: 16:00

CHI: 15:00

COL: 14:00

MEX: 14:00

* Los equipos podrán hacer cinco sustituciones, pero como máximo en tres momentos diferentes del juego. Estos no incluyen cambios durante el descanso, entre el final del tiempo reglamentario y los tiempos extra y en el tiempo suplementario. En los tiempos extra, habrá posibilidad de una sustitución adicional. Además, será posible elegir entre más jugadores: para cada juego se permitirá convocar 23 en total en lugar de 18, como sucedía anteriormente solo en la final.