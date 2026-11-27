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El Inter esperaba que Alessandro Bastoni se hubiera detenido a tiempo durante la primera parte del partido de Champions League que acabó ganando por 2-0 al Stuttgart, pero las pruebas a las que se ha sometido el defensa italiano no han dado buenas noticias al cuerpo médico ni al cuerpo técnico del Inter.

El central zurdo estará de baja al menos tres semanas por unas molestias musculares en los aductores del muslo izquierdo. El problema es más serio de lo previsto y le obligará a perderse al menos seis partidos. Su objetivo declarado es intentar estar disponible para la Supercopa de Italia contra la Lazio el 22 de diciembre.

LA LESIÓN: Bastoni fue titular el miércoles por la noche en San Siro ante el Stuttgart y estaba firmando un gran partido, participativo en ataque y atento en defensa, antes de detenerse en un momento en que el juego estaba parado. El defensa pidió el cambio mientras se subía el pantalón y se masajeaba la parte delantera del muslo izquierdo. Chivu optó por dar entrada a Dimarco en su lugar y retrasar a Carlos Augusto. Durante la retransmisión se habló de molestias, pero el problema es más serio de lo previsto.

EL COMUNICADO: Este es el comunicado difundido hoy por el Inter: «Alessandro Bastoni se ha sometido esta mañana a pruebas clínicas y diagnósticas en el Istituto Humanitas de Rozzano. Las pruebas han revelado unas molestias en el cuádriceps del muslo izquierdo»

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QUÉ PARTIDOS SE PIERDE: Este problema muscular, que inevitablemente le mantendrá de baja al menos dos o tres semanas, le obligará a perderse con toda seguridad los dos partidos contra el Genoa, ambos en San Siro, correspondientes a la 13.ª jornada de la Serie A y a los octavos de final de la Copa de Italia. Bastoni tampoco estará en las visitas al Frosinone y al Borussia Dortmund, esta última decisiva en la Champions League. En el mejor de los casos, podría estar ya disponible para los partidos contra el Torino y el Lecce, pero el objetivo declarado del club es contar con él al cien por cien para la Supercopa de Italia, programada para el 22 de diciembre en San Siro contra la Lazio.