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Nicolò Barella, centrocampista del Inter, comparece en rueda de prensa en la víspera del partido contra el Stuttgart, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League.

"Siempre he dicho que la diferencia la marca el equipo, siempre", recoge FcInter1908.it . "Este es un vestuario magnífico, formado por grandes personas, pero a veces tendríamos que haber gestionado mejor algunas situaciones. Somos nosotros quienes salimos al campo. Es una responsabilidad que tenemos. Hemos hablado entre nosotros porque somos adultos y jugadores con experiencia. Si tuviéramos la solución delante, sería muy fácil. Tenemos que seguir hablando para mejorar esta situación, pero forma parte del fútbol. Yo no estoy preocupado".

"En Bérgamo, si nos adelantamos fue mérito de todos; cuando nos remontaron, la culpa fue de todos. Bajamos un poco la concentración, aunque puede parecer que el partido ya está acabado. Solo termina de verdad cuando pita el árbitro. No podemos permitirnos volver a casa con un punto en lugar de tres. En una liga pueden cometerse errores así. Seguimos ahí en la clasificación y veo el vaso medio lleno".

Las ausencias de Chalanoglu y Zielinski: "Todas las bajas pesan, sin excepción. Hay muchos partidos y muchas competiciones. Estamos en una fase de la temporada en la que llevamos muchos partidos en las piernas. Tenemos que ofrecer nuestra mejor versión. Hemos visto las características del equipo al que nos enfrentaremos. Son muy físicos, juegan con intensidad y tenemos que darlo todo. Tenemos ganas de hacerlo".

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"¿Que si nos faltan alicientes? Cuando estás contra las cuerdas, intentas darte un impulso; es más fácil. Pero desde que estoy en el Inter, la idea siempre ha sido luchar en todos los frentes. Hay años en los que lo hemos hecho mejor y otros en los que no, pero no creo que sea cuestión de los golpes recibidos. Hay momentos buenos y malos; es la historia de un equipo. Son pocos los equipos que han estado siempre ahí durante 10 años. Es normal que, con el tiempo, el Inter haya caído y luego se haya levantado".

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"¿Que si hay conformismo? No debe existir. El último equipo que ganó dos títulos de la Serie A seguidos fue la Juventus y tenemos el objetivo de repetir título. Desde que estoy en el Inter no ha sucedido, así que tiene que ser un aliciente. También tenemos otras competiciones; debemos respetarlas y dar el 100 % para hacerlo lo mejor posible".