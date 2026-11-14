Inter, alivio por Thuram: la emergencia en ataque ya ha terminado

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Marcus Thuram está listo para recuperar su puesto en el ataque del Inter tras las molestias musculares que lo obligaron a abandonar la concentración de Francia: ya está disponible para el Atalanta-Inter.

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Según informa la Gazzetta dello Sport, se trata de un problema de poca importancia. El delantero francés podría, por tanto, ser titular junto a Pio Esposito en el encuentro contra el equipo de Sarri.

La convocatoria de Thuram por parte de Zidane, que llegó después de que quedara fuera durante el primer parón de selecciones, se vio interrumpida por una fatiga en el bíceps femoral derecho. Una precaución que, según la Gazzetta dello Sport, no debería impedir su regreso inmediato al campo, tras el parón, cuando el Inter se enfrente al Atalanta en Bérgamo (22 de noviembre). De hecho, Marcus está listo para volver a entrenarse con el grupo y recuperar un puesto en el once. En este momento, el francés es una pieza fundamental del ataque del Inter.

La conexión con Pio Esposito ya está bien consolidada y los números lo confirman. En los seis partidos en los que ambos han sido titulares, han marcado en total ocho goles: cinco de Thuram y tres del delantero de Italia. Un rendimiento que ha contribuido a la producción ofensiva del Inter, que ha marcado 18 goles en total en esos encuentros y solo ha encajado cinco. Ahora, el objetivo es recuperar a la pareja en el once inicial para enfrentarse al equipo dirigido por Sarri. Además, después del parón, el Inter también debería recuperar a su capitán, Lautaro Martinez; habrá que ver si ya para el partido contra el Atalanta. La única baja es Bonny (que volverá a mediados de diciembre): la crisis de bajas en el ataque del Inter ya ha terminado.