Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El Inter salió muy tocado de Bérgamo, aunque no todo fue negativo en el empate 4-4 ante el Atalanta. El equipo de Cristian Chivu volvió a demostrar que es una máquina de marcar, con una avalancha de ocasiones creadas, cuatro goles y, sobre todo, la sensación de que, cuando quiere, puede poner en apuros a cualquiera. Lo que preocupa al técnico rumano y al club es la fase defensiva: una vez más quedó patente que el equipo puede desconectarse de un momento a otro, no solo de un partido a otro, sino también dentro de un mismo encuentro, y conceder ocasiones a cualquiera.

Hay que encontrar una solución inmediata, pero el mercado podría ayudar al trabajo del entrenador porque, según informa la Gazzetta dello Sport, el club se ha abierto a la posibilidad de incorporar al defensa cuyo fichaje no cerró en verano.

AKANJI Y STONES - La atención se centra ahora, en particular, en que Cristian Chivu tiene que exprimir a Bastoni y Carlos Augusto para intentar dar solidez a la defensa, cuando Akanji y Stones debían ser los jugadores capaces de dar un salto de calidad a la plantilla como centrales de la línea de tres. El inglés ha sufrido varios problemas físicos, que ya formaban parte de su historial cuando fue fichado, pero que se pensó, erróneamente, que podrían gestionarse.

Más preocupante es el retroceso del suizo, fichado en propiedad al final de la temporada pasada procedente del Manchester City y que ha mostrado enormes dificultades en campo abierto, un factor que llevó al City a dejarlo marchar. Además, respecto a hace un año, el Inter está intentando adelantar unos metros sus líneas, lo que ha obligado en varias ocasiones a la defensa a correr largas distancias hacia atrás.

Anuncios Anuncios

PROVSTGAARD, PRIMER NOMBRE - Por eso, teniendo en cuenta también la marcha simultánea, cuyo impacto se subestimó, de hombres que aportaban orden como Darmian y, sobre todo, De Vrij y Acerbi, el Inter ha empezado a sondear el mercado de defensas para ver si puede adelantar a enero un fichaje previsto para el próximo verano.



El jugador que más gusta al director deportivo Baccin es, sin duda, Oliver Provstgaard, danés de 23 años de la Lazio, club con el que el Inter ha recuperado una excelente relación gracias al descuento concedido en el traspaso de Davide Frattesi al equipo de Gattuso. Su valoración es alta: 40 millones, demasiado para enero. No faltan alternativas y el director deportivo y su equipo están empezando a estudiar posibles oportunidades.

LAS ALTERNATIVAS - En el caso de Finn Jeltsch, nacido en 2006 y con contrato hasta el 30 de junio de 2030 con el Stuttgart, próximo rival del Inter en la Champions League, el precio plantea el mismo problema, aunque las cifras son inferiores a las del danés. Una oportunidad podría ser el estadounidense Chris Richards, del Crystal Palace, cuyo contrato vence el 30 de junio de 2027 y que podría salir por un coste moderado. También se puede negociar con el Arsenal la cesión de Cristhian Mosquera, que está teniendo pocos minutos con Arteta esta temporada. Hay muchos nombres y costes muy distintos. Todo dependerá de cómo consiga Chivu devolver el equilibrio al Inter de aquí a enero.