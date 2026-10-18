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Carlos Augusto InterGetty Images
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Inter, a punto de renovar a Carlos Augusto: los detalles

Decisivo en la victoria del Inter en Bolonia, Carlos Augusto tiene contrato hasta junio de 2028. El Inter quiere retenerlo y en los próximos días está prevista una reunión entre las partes para acercarse a un acuerdo sobre su renovación. El objetivo de los campeones de Italia es asegurar la continuidad del exjugador del Monza hasta 2031. 


Carlos Augusto cobra actualmente algo más de 2 millones de euros y, con el nuevo contrato, debería pasar a ganar cerca de 4 millones de euros



https://tribuna.com/it/news/2026-10-18-inter-pronta-a-blindare-carlos-augusto-fissato-lincontro-per-il-rinnovo-i-dettagli/?utm_source=copy

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