Inter, a punto de renovar a Carlos Augusto: los detalles

Decisivo en la victoria del Inter en Bolonia, Carlos Augusto tiene contrato hasta junio de 2028. El Inter quiere retenerlo y en los próximos días está prevista una reunión entre las partes para acercarse a un acuerdo sobre su renovación. El objetivo de los campeones de Italia es asegurar la continuidad del exjugador del Monza hasta 2031.





Carlos Augusto cobra actualmente algo más de 2 millones de euros y, con el nuevo contrato, debería pasar a ganar cerca de 4 millones de euros









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