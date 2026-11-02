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Noni Madueke no se ha andado con rodeos al valorar su acalorado intercambio con Alexis Mac Allister durante la crucial victoria del Arsenal en la Premier League en Anfield. El internacional inglés quedó en el centro de una revisión del VAR tras un enfrentamiento que amenazó con eclipsar una noche histórica para el Arsenal.

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La tensión se desata en una victoria histórica del Arsenal

El Arsenal logró una victoria trascendental por 1-0 ante el Liverpool, su primer triunfo en ese estadio en 14 años, gracias a un gol de Kai Havertz que batió un récord. Sin embargo, el tenso encuentro quedó marcado por un fuerte altercado en la segunda parte.

Todo comenzó cuando Mac Allister desencadenó una trifulca al golpear a Martin Odegaard, que estaba en el suelo. Jurrien Timber y Madueke acudieron a encararse con el centrocampista, lo que dio lugar a un tenso enfrentamiento.

Cuando Madueke y Mac Allister se encararon, sus cabezas se rozaron ligeramente. Acto seguido, el jugador del Liverpool se tiró al suelo para intentar provocar una expulsión. El árbitro Andy Madley decidió no mostrar la tarjeta roja, una decisión que Stuart Attwell, desde el VAR, ratificó rápidamente.

«Intentó provocarme para que me sacaran una tarjeta roja»

En declaraciones al exextremo del Arsenal Freddie Ljungberg en Viaplay, preguntaron a Madueke si tenía pensado intercambiar su camiseta con el argentino. «Ojalá lo hubiera hecho», bromeó el delantero de Inglaterra.

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Al hablar del incidente, Madueke restó importancia al choque. «No creo que sea para tarjeta amarilla ni roja», explicó. «El árbitro no lo consideró así. El VAR tampoco. Así que todos estuvimos de acuerdo en eso».

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El atacante del Arsenal no se mordió la lengua al criticar la actuación de su rival. «Es un movimiento natural», añadió Madueke. «Es evidente que es listo: intentó provocarme para que me sacaran una tarjeta roja, pero no lo consiguió».

«En mi cabeza pensaba: “Con el VAR es posible; depende de quién lo interprete. No sé qué están pensando”. Pero, por suerte, no fue así».

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Los comentaristas condenan una actuación «vergonzosa»

El incidente de Anfield también provocó duras críticas de la leyenda del Liverpool Jamie Carragher. El comentarista elogió a los árbitros por no dejarse influir por la exagerada caída de Mac Allister.

«Me alegro de que no lo expulsaran por eso», afirmó Carragher. «Tenemos que ser firmes, empezar a señalar estas cosas y decir: “Esto es vergonzoso”. Soy aficionado del Liverpool y lo de Mac Allister es una vergüenza. Tiene que parar».

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A los campeones de la Premier League les espera una cita europea

Tras su contundente victoria en Merseyside, los campeones de la Premier League deben volver rápidamente a centrarse en la competición continental. El Arsenal viajará para enfrentarse al Slavia de Praga en su próximo compromiso europeo.

Después de ese desplazamiento entre semana, el Arsenal volverá a la competición nacional con un partido en casa ante el Hull. Con Bukayo Saka todavía en la enfermería, se espera que Madueke mantenga su puesto de titular y su influencia en ataque.