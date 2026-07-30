El juez del juzgado de Las Palmas de Gran Canaria, en España, rechazó la solicitud de archivar la causa en el caso del vídeo sexual en el que están imputados tres exjugadores de la cantera del Real Madrid y el defensa del primer equipo Raúl Asencio, y decidió elevar el expediente a juicio el próximo mes de septiembre.

Según el diario español "Marca", Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García se enfrentan a los cargos de grabar y difundir un encuentro sexual sin consentimiento con dos chicas en el sur de Gran Canaria en 2023, a sabiendas de que una de ellas era menor de edad, además del cargo de posesión de material pornográfico infantil y vulneración de la intimidad.

Por su parte, Asencio se enfrenta al cargo de mostrar el vídeo a un tercero tras llegar a su teléfono, lo que constituye una vulneración de la intimidad, según lo señalado por el diario español.

En su resolución dictada el jueves, el juez del Juzgado de lo Penal número 5 rechazó todos los argumentos de la defensa, encabezados por la impugnación de la incautación de los teléfonos de los imputados y la nulidad de las pruebas extraídas de ellos.

El juez aclaró que Andrés García reconoció espontáneamente su participación en la grabación cuando fue citado como testigo ante la Guardia Civil, lo que llevó a los investigadores a interrumpir su declaración y citarlo como imputado en compañía de su abogado.

El auto confirmó que la Guardia Civil actuó conforme a la ley, y que el teléfono se considera una fuente de pruebas y un instrumento del delito al mismo tiempo, sin que la ley exija el consentimiento de su propietario para su incautación, señalando la existencia de un riesgo real de desaparición de las pruebas después de que todos los imputados realizaran una copia de seguridad de sus cuentas y borraran su contenido antes de ser detenidos, en un intento de obstaculizar la investigación.

El juez también rechazó la impugnación presentada contra la grabación de una llamada telefónica entre una de las víctimas y Asencio, subrayando que el Tribunal Supremo permite presentar este tipo de grabaciones como prueba.

En cuanto al perdón que Asencio obtuvo de las dos víctimas tras indemnizarlas, el juez aclaró que ese perdón solo alcanza al cargo de vulneración de la intimidad dirigido a Asencio, y no se extiende al cargo de posesión de material pornográfico infantil dirigido al resto de los imputados, quedando pendiente de confirmar el carácter voluntario del perdón durante las sesiones del juicio previstas para los días 3, 4 y 7 de septiembre.

La Fiscalía solicita para Ruiz, Rodríguez y García cuatro años y siete meses de prisión, y para Asencio dos años y medio, mostrándose dispuesta a rebajar la condena al defensa del Real Madrid si las dos víctimas confirman su perdón ante el tribunal.