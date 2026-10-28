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Matt Lawlor, entrenador del Fleetwood Town, apenas pudo contener la emoción después de que su equipo de la League Two protagonizara una de las mayores sorpresas de la historia de la Carabao Cup al eliminar al Arsenal. El técnico, nacido en Poulton-le-Fylde, vio cómo su equipo lograba una dramática victoria en la tanda de penaltis ante el vigente campeón de la Premier League en Highbury.

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Emoción a flor de piel en la banda

La magia de la copa se hizo sentir en la costa de Lancashire. El Fleetwood, actualmente 18.º en la League Two, superó una diferencia de 84 puestos en la clasificación para eliminar al Arsenal de Mikel Arteta. Tras el 1-1 al término del tiempo reglamentario, con goles de Aaron Loupalo-Bi y Viktor Gyokeres, el modesto equipo mantuvo la calma y se impuso en la tanda de penaltis. Conor Haughey convirtió el lanzamiento decisivo y desató la euforia de la afición local. El portero del Fleetwood, Jay Lynch, fue el héroe de la noche al detener un penalti crucial a Bruno Guimaraes y abrir el camino al lanzamiento ganador de Haughey.

Las escenas tras el pitido final fueron especialmente emotivas para el joven entrenador, que se abrazó a su familia en medio de la invasión de campo. Lawlor admitió que la magnitud del momento estuvo a punto de desbordarle al ver celebrar en la grada a personas a las que conoce desde la infancia. Con unos 4.000 aficionados como testigos del milagro, el ambiente contrastó claramente con el entorno aséptico del fútbol de élite.

«Intentaba no llorar y no lo hice. He conseguido contenerme», confesó Lawlor, según recoge The Guardian. «Mi familia, mi niño, que está aquí, todos somos de aquí. Me giraba y había gente gritándome desde la grada, personas que conocía y con las que crecí, con las que fui al colegio o con las que tengo algún vínculo, y gente que saltó al campo. Es algo muy especial y muy emotivo. Lograr algo tan especial tan pronto en mi carrera hace que sea una noche emocionante. Lo es. Emocionante para los jugadores y emocionante para mí».

Un triunfo en casa nacido de la pasión

Para Lawlor, profundamente arraigado en la comunidad local, la victoria significó más que un resultado futbolístico: fue una conexión con la localidad a la que llama hogar. El entrenador se vio rodeado de rostros conocidos cuando los aficionados de Highbury irrumpieron en el campo para celebrar un logro que marca un hito.

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Lawlor reflexionó sobre la trascendencia del resultado para el fútbol. «Sí, eso espero. El fútbol se está volviendo un poco más, no sé, clínico y aséptico. Y para mí aquello tenía esa emoción que sentimos todos los aficionados al fútbol. Es algo por lo que uno vive, ¿no? Formar parte de ello es especial. Poder darles eso a los aficionados al fútbol, y especialmente a los del Fleetwood, es increíblemente especial. Y sí, es algo de lo que estoy muy orgulloso», señaló.

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«La noche más importante de la historia del club»

La victoria mete al Fleetwood en cuartos de final y deja al gigante del norte de Londres reflexionando sobre una eliminación sorprendente ante uno de los clubes más pequeños que seguían en el sorteo. Lawlor se apresuró a elogiar la entrega de sus jugadores frente a un rival de talla mundial. «No me lo puedo creer. La noche más importante de la historia del club por el rival que venía a la ciudad, y hemos conseguido ganar a los campeones», declaró el entrenador del Fleetwood a Sky Sport.

«Antes del partido sabíamos que no somos tan ingenuos ni tan egocéntricos como para pensar que íbamos a enfrentarnos al mejor equipo del país, el mejor organizado, el que mejor domina los aspectos básicos y que cuenta con jugadores de talla mundial, y que íbamos a superarlo con nuestro juego».

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Con la fortuna de su lado ante los campeones

El entrenador del Fleetwood destacó que hace falta algo de fortuna para enfrentarse a un Arsenal repleto de talento internacional. Lawlor explicó que su principal objetivo era cerrar los espacios a los jugadores creativos del Arsenal y mantener compacto a su equipo durante los noventa minutos. La estrategia funcionó a la perfección: pese a dominar la posesión, el líder de la Premier League dispuso de relativamente pocas ocasiones claras.

«Así que tuvimos que contar con algo de suerte, cerrar espacios y quitarles opciones. Y creo que lo hicimos muy, muy bien durante la mayor parte del partido. Evidentemente, llegó el gol, pero esas cosas pasan; juegan muy bien al fútbol. Los futbolistas que tienen, los espacios que encuentran... Lo vemos cada semana en la Premier League», señaló.