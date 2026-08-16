El comunicador Ahmed Shobeir reveló nuevos avances en la crisis del brasileño Juan Pezzera con el Zamalek, en medio de la continua ausencia del jugador en los entrenamientos del equipo de cara a la nueva temporada.

El jugador brasileño se aferra a su deseo de marcharse pese a la vigencia de su contrato con el club, después de haber recibido ofertas durante el actual periodo de fichajes.

Shobeir señaló, durante su programa matutino en la emisora "On Sport FM", que el Zamalek logró finalmente abrir canales de comunicación con Pezzera, después de que el capitán del equipo, Omar Gaber, tomara la iniciativa de hablar con el jugador, antes de que la directiva del club contactara con su padre, según lo publicado por el diario egipcio Al-Watan.

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Explicó que la posición legal del Zamalek parece sólida, indicando que el club pidió al jugador que regresara a El Cairo y se incorporara con regularidad a los entrenamientos del equipo hasta el próximo enero, para después reevaluar la situación y estudiar las novedades.

Shobeir añadió que el Zamalek está tratando de atraer a Pezzera para convencerlo de que regrese, aclarando que "la información disponible apunta a que Pezzera aceptó volver a El Cairo", y señaló que "la prioridad de la directiva del Zamalek en este momento es poner fin a la crisis de la ausencia del jugador, antes de discutir cualquier paso relacionado con la mejora de su contrato, una opción que sigue estando sobre la mesa del club".

El Zamalek había confirmado en un comunicado oficial su intención de mantener a Pezzera, y su negativa a discutir cualquier oferta para venderlo durante el mercado de fichajes de verano, negando que el jugador hubiera recibido la promesa de marcharse. El club exigió su regreso a los entrenamientos, subrayando que gestionará la crisis conforme al contrato y a los reglamentos, reservándose todos sus derechos.

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