Tres meses después de su salida del Al-Ahli saudí, el argelino Riyad Mahrez está a punto de firmar con un nuevo club en las próximas horas.

El extremo derecho argelino, de 35 años, se retiró del fútbol internacional este verano tras el Mundial de 2026, pero tiene la intención de continuar su carrera a nivel de clubes.

En el último periodo circularon numerosos rumores sobre el nuevo destino de Mahrez, pues se dijo que se uniría al Deportivo de La Coruña español o al Botafogo brasileño, además de la posibilidad de un traspaso a la liga turca.

Sin embargo, según el sitio argelino «DZfoot», Riyad Mahrez, que se encontraba en Dubái desde hacía unos días para mantener su forma física, firmará un contrato con el Al-Shamal catarí, con lo que coincidirá con su compatriota Baghdad Bounedjah.

El Al-Shamal catarí cuenta con otros dos jugadores argelinos, Omar Rafik y Nassim Ben Aïssa, y participa esta temporada en la Liga de Campeones de Asia de la Élite, torneo que Mahrez conquistó con el Al-Ahli saudí en las dos últimas ediciones.

Mahrez posee una trayectoria brillante en la Premier League, donde se coronó campeón en 5 ocasiones: 4 veces con el Manchester City y una sola vez con el Leicester City, además de haber conquistado la Liga de Campeones de Europa con los Citizens.



