Lennart Karl, el joven extremo del Bayern Múnich, sufre desde el inicio de la nueva temporada un notable descenso en su nivel, ya que encuentra dificultades para recuperar el destacado rendimiento que ofreció con el gigante bávaro la temporada pasada.

Karl solo ha marcado un gol en los 9 partidos que ha disputado en todas las competiciones esta temporada, después de haber anotado la temporada pasada 9 goles y dado 8 asistencias en 40 encuentros.

Según informó el diario alemán "Bild", el bajón de nivel del jugador de 18 años no se debe únicamente a la rotura muscular que sufrió durante el verano, sino que también aumentan las preocupaciones por sus actividades fuera del terreno de juego.

El rotativo explicó que la directiva del Bayern Múnich se siente molesta por la forma en que Karl aparece en las redes sociales, ya que considera que exagera al compartir detalles de su lujoso estilo de vida y de su vida privada con su novia, la influencer Zoe Capelli.

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Como consecuencia de ello, el club bávaro ha lanzado una advertencia al joven jugador sobre la necesidad de reducir el tiempo que pasa en la aplicación Instagram y centrarse más en su rendimiento dentro del campo, con la esperanza de que ello contribuya a recuperar su nivel habitual.

Por su parte, Vincent Kompany, el director técnico del Bayern Múnich, se esforzó en apoyar públicamente a Karl para que regrese a su mejor nivel, subrayando que no hay ningún motivo para preocuparse.

Kompany declaró: "El ritmo y el buen rendimiento llegarán sin duda. Es cierto que no ofrece los mismos niveles que mostró la temporada pasada, pero eso es algo natural y aceptable. Él es consciente de que estas cosas pasan, y sabe muy bien que tenemos paciencia con él".

Y el entrenador concluyó: "Llegará el momento adecuado en el que Lennart Karl nos mostrará al jugador que todos conocemos, pues sigue siendo un futbolista joven y ha sufrido algunas lesiones. Su brillantez está por llegar y no estoy preocupado por él".