«Inspirado en pinturas decorativas». El Barcelona prepara una presentación inusual de su nueva camiseta

El FC Barcelona ha fijado la fecha oficial para presentar la equipación titular de la temporada 2026/2027.

Según Mundo Deportivo, el club ya prepara los actos de las próximas semanas, entre ellos la presentación de la equipación titular para la temporada 2026-2027.

El diseño combina distintos tonos de azul y rojo oscuro e inspira su estética en los paneles decorativos que se instalan en la fachada del Camp Nou.

La presentación está programada para el martes 30 de junio.

Para resaltarla, el club organizará un acto en el MACBA (Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona).

El club ha elegido este espacio de gran valor cultural y simbólico para rendir homenaje a su nueva equipación. Salirá a la venta el miércoles 1 de julio para socios y aficionados.