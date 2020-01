¡Insólito! Yerry Mina arrancó 2020 lesionando a un compañero

Yerry Mina inició el año de una manera insólita al lesionar a un propio compañero en el calentamiento previo al duelo con , por la jornada 21 de la Premier League, que terminó ganando el equipo de Guardiola 2-1.

Carlo Ancelotti había elegido para su once titular a Bernard, pero tuvo que prescindir de él a último momento por una lesión que sufrió el brasileño tras un choque con el zaguero cafetero, quien no tuvo inconvenientes y pudo saltar al campo de los Citizens sin problemas. no se ha pronunciado aún sobre la gravedad de la lesión de Bernard.

Ya en el terreno de juego, Yerry tuvo un partido de grandes altibajos, jugando una gran primera parte, siendo fundamental para aguantar el cero ante el poderoso equipo de Guardiola, pero en la segunda estuvo un poco comprometido en ambos goles del City.

es décimo en la Premier League con 25 puntos. Su próximo reto será en el Clásico de Merseyside ante el , por la tercera ronda de la .

