Insólito: Woltemade le quita el balón a un compañero y le da un punto a la Juventus

La Juventus sumó un punto este jueves por la noche en su duelo de la Europa League ante el Stade Rennes: 2-2. El equipo de Luciano Spalletti remontó un marcador adverso gracias a un penalti de Nick Woltemade, que le quitó el balón a su compañero Randal Kolo Muani. En los minutos finales, la Juventus creyó haber logrado la victoria, pero un gol de Jhon Lucumí fue anulado por fuera de juego tras la intervención del VAR.

La Juventus comenzó muy bien y solo necesitó cinco minutos para abrir el marcador. Nick Woltemade envió un pase al espacio a Zeki Çelik y el defensa turco definió con sangre fría ante Brice Samba: 1-0.

El Rennes no se dejó desconcertar y empató en el minuto 15. Mousa Al Tamari aprovechó un centro de Brandon Reynolds y se impuso a Federico Gatti: 1-1. La Juventus buscó una respuesta inmediata, pero Brice Samba evitó que volviera a adelantarse con una gran parada a un cabezazo de Gatti.

Poco después, Weston McKennie tuvo una ocasión clarísima para devolver la ventaja a la Juventus. Samba detuvo el primer remate del estadounidense y, en el rechace, McKennie estrelló el balón en el poste. En el otro extremo, Guglielmo Vicario tuvo que intervenir ante un peligroso intento de Mahamadou Nagida.

Poco antes del descanso, el Rennes tuvo la oportunidad de darle la vuelta por completo al partido. Tras una mano dentro del área, el árbitro Morten Krogh señaló el punto de penalti y el VAR confirmó la decisión. Boulaye Dia engañó a Vicario desde los once metros: 1-2.

La desventaja provocó una pitada a la Juventus y el descontento creció también después del descanso. El Rennes siguió creando peligro y Vicario tuvo que intervenir de nuevo ante un intento de Al Tamari. A la hora de juego, Spalletti sustituyó a Gatti por Nicolás González y pasó a un esquema 4-2-3-1.

Unos minutos después, la Juventus también recibió un penalti por mano de Reynolds y se produjo una escena llamativa. Kolo Muani parecía preparado para lanzarlo, pero Woltemade tomó el balón y dejó claro a su compañero que quería hacerse cargo del penalti. El francés aceptó y Woltemade marcó en el minuto 67 (2-2). Después, Kolo Muani fue uno de los que lo abrazaron.

En los minutos finales, Spalletti dio entrada, entre otros, a Jérémie Boga y Lucumí. Este último creyó haber marcado el gol de la victoria en el minuto 88. Tras una jugada a balón parado mal despejada, Lucumí marcó con un remate que desvió Abdelhamid Aït Boudlal y el Allianz Stadium estalló de júbilo. La alegría duró poco: el VAR detectó fuera de juego y anuló el gol, por lo que el partido terminó 2-2 en Turín.