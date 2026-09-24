Saied Abu Farchi vio una tarjeta roja de una manera insólita el jueves por la noche durante el duelo de la Liga de Naciones entre Austria e Israel. El delantero de veinte años celebró su gol del empate imitando un rifle con el banderín de córner y poco después tuvo que marcharse.

Abu Farchi firmó el 1-1 en el minuto 55 al cabecear a la red un centro. Durante la celebración, agarró después el banderín de córner e hizo con él un gesto de disparo, tras lo cual intervino el árbitro Georgi Kabakov.

El colegiado búlgaro ya había amonestado a Abu Farchi tres minutos antes por una falta. Por su manera de celebrar, el israelí volvió a ver amarilla, por lo que fue expulsado al recibir su segunda tarjeta amarilla.

Israel tuvo que afrontar así el resto del partido con diez hombres. Austria no logró convertir su superioridad numérica en goles hasta la recta final y acabó llevándose el duelo en Linz por 3-1.

En el minuto noventa llegó el decisivo 2-1. El centrocampista del PSV Paul Wanner dio la asistencia al lateral izquierdo Phillipp Mwene, que en el pasado también tuvo contrato con el PSV y que actualmente juega en el FSV Mainz.

Ya en lo más profundo del tiempo añadido, la victoria austríaca se amplió aún más. El delantero Sasa Kalajdzic fijó el resultado final en 3-1 en el minuto 95, por lo que Israel acabó quedándose con las manos vacías tras la tarjeta roja.

Para Abu Farchi, era apenas su segunda aparición con la selección de Israel. A comienzos de junio debutó como internacional con una breve aparición como suplente ante Albania y contra Austria marcó por primera vez para su país.

El delantero de veinte años se incorporó el 1 de septiembre a los Colorado Rapids. El club de la MLS pagó cinco millones de euros al Maccabi Tel Aviv, donde Abu Farchi marcó quince goles en 52 partidos.







