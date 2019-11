Insólito: pitos a Sergio Ramos tras el 0-1 de la Real Sociedad

El central del Real Madrid dio un pase corto a Courtois que Willian José aprovechó para marcar; el de Camas, castigado por su propia afición.

Que el fútbol tiene poca memoria es algo que se sabe hace mucho tiempo. El último ejemplo de ello se ha dado este sábado en el Santiago Bernabéu, donde Sergio Ramos ha recibido pitos de parte de un sector de la afición del .

Antes de los dos minutos del primer tiempo, presionó con intensidad la la salida de Sergio Ramos, que se confiaba y la echaba atrás a Thibaut Courtois. Por ahí merodeaba el hispanobrasileño Willian José, que sorteaba la salida del portero belga para alojarla en el fondo de las mallas.

Enseguida, Ramos pidió disculpas y se señaló a él mismo por el error, dejando claro que Courtois no había tenido responsabilidad en el tanto del conjunto visitante. Sin embargo, eso no alcanzó para que no pocos hinchas merengues pitaran al ex del , capitán y emblema del Real Madrid y de la Selección española.

La diana de Willian José ha dejado en cinco la racha de encuentros sin encajar que acumulaba el Real Madrid. No alcanzará el sexto consecutivo, algo que ocurrió por última ocasión en enero de 2014 con Carlo Ancelotti en el banquillo (ocho).