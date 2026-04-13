El lunes, en el partido de la Keuken Kampioen Divisie entre Jong FC Utrecht y Vitesse, un grupo de seguidores del equipo de Arnhem fue expulsado de la grada justo antes del descanso y, después, del propio estadio. La decisión provocó la indignación de la grada visitante.

En la primera parte, varios aficionados del Vitesse se sentaron dispersos en las gradas locales del Estadio Galgenwaard. Esto no pasó desapercibido, sobre todo cuando la grada visitante pidió a los presentes que se pusieran de pie si eran del Vitesse. La petición fue visiblemente atendida. Por lo demás, el estadio estaba prácticamente vacío, ya que el Jong FC Utrecht atrae a muy pocos aficionados locales.

Poco antes del descanso, los auxiliares de seguridad les ordenaron abandonar sus asientos. Primero se les prometió ubicarlos en la grada visitante, pero la promesa no se cumplió.

La decisión provocó la frustración de los visitantes, que respondieron con silbidos y cánticos contra la organización. “¡Qué vergüenza!” retumbó en el estadio.

Uno de los aficionados del Vitesse presentes relató a Voetbalzone: «Se nos acercó alguien amable y dio dos opciones: irnos o pasar a la grada visitante».

«En un momento dado éramos unos cincuenta y nos escoltaron a todos fuera. Era justo el descanso y pensábamos que íbamos a la zona de visitantes».

Sin embargo, la expectativa era errónea. «Nos formaron en dos filas, nos fotografiaron el rostro y los documentos, y de repente nos enviaron a casa». La medida provocó gran frustración entre el grupo de aficionados del Vitesse.

Otro aficionado comenta en X: «Ni siquiera la policía quiere perderse nuestro éxito. No, es broma, están enviando a los aficionados del Vitesse a las gradas locales de un Galgenwaard por lo demás vacío. Triste. Muy triste. No pasaba nada».







